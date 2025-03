To dla niego dobry czas. Po latach wraca do uwielbianego uniwersum

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Fani franczyzy "Avatar" będą mieli w najbliższym czasie spore powody do radości. Nickelodeon jest w trakcie przygotowań nowego serialu animowanego, "Avatar: Seven Havens", a Netflix podjął się realizacji drugiego i trzeciego sezonu "Avatar: The Last Airbender". Do tego wszystkiego dochodzi również nadchodząca trylogia animowanych filmów, przygotowywana przez Paramount Pictures i Nickelodeon Movies. To właśnie ona jest obecnie na językach wszystkich, ponieważ twórcy zaangażowali w projekt cenione nazwisko.

Zdjęcie Steven Yeun / VALERIE MACON/AFP/East News / East News