Sylvester Stallone - "Rocky IV" (1985)

Sylvester Stallone przyjął w swojej karierze wiele mocnych ciosów, jednak ten najbardziej zagrażający życiu miał miejsce podczas kręcenia filmu "Rocky IV" z 1985 roku.

Poprosił swojego partnera, Dolpha Lundgrena, aby spróbował go "znokautować". Uderzenie okazało się być tak silne, że zmiażdżyło klatkę piersiowa Stallone'a, powodując ucisk serca i obrzęk worka osierdziowego. Aktor spędził dziewięć dni na oddziale intensywnej terapii.

Reklama

Zdjęcie Sylvester Stallone jako Rocky Balboa w filmie "Rocky V" / AKPA

Jackie Chan - "Zbroja Boga" (1986)

Jackie Chan słynie popisowych scen walk, których ważną i efektowną częścią są akrobacje. To sprawiło, że w przeszłości odniósł sporo kontuzji, z których część miała miejsce na planie komedii akcji "Zbroja Boga" z 1986 roku.

Aktor, próbując zsunąć się z drzewa, upadł z dużej wysokości i uderzył głową o skałę. Doszło do pęknięcia w czaszce, a Chan został natychmiast przewieziony do szpitala. Konsekwencje niefortunnego wydarzenia odczuwa do dziś; nadal ma w głowie dziurę, którą wypełnia plastikowa zatyczka. Cierpi także, gdy dochodzą do niego wysokie dźwięki.

Zdjęcie Jackie Chan / AFP

Michael J. Fox - “Powrót do przyszłości III" (1990)

Choć w serii "Powrót do przyszłości" nie brakuje wątków i elementów fantastycznych (wciąż czekam na latające deskorolki!), to jedna ze scen wyglądała aż zbyt realistycznie i tak naprawdę mogła zakończyć się tragedią.

W trzeciej części Marty McFly (Michael J. Fox) zostaje schwytany przez bandytów i powieszony na stryczku, czekając na ratunek. Jeśli waszym zdaniem drżenie aktora wygląda autentycznie, to dlatego, że aktor naprawdę został "powieszony". Ponoć nawet na pół minuty stracił przytomność.

Zdjęcie Michael J. Fox / Rex Features / East News

Tom Cruise - "Ostatni samuraj" (2003)

W połączeniu z faktem, że Tom Cruise słynie z wykonywania rozmaitych akrobacji kaskaderskich i lubi to robić, wydaje się, że tragedia na planie jest tylko kwestią czasu.

Podczas kręcenia jednej ze scen do filmu "Ostatni samuraj" Cruise i jego partner (Hiroyuki Sanada) siedzieli na mechanicznych koniach. W wyniku awarii urządzenia maszyny zaczęły wariować i ruszyły nie w tym kierunku, co trzeba. O mały włos, a miecz Japończyka trafiłby na szyję Cruise'a. Od wypadku dzieliło ich zaledwie kilka centymetrów.

Jim Caviezel - "Pasja" (2004)

Jim Caviezel również przeżywał trudne chwile na planie filmu "Pasja" Mela Gibsona.

Ze względu na intensywne warunki filmowania aktor cierpiał przez zapalenie płuc, hipotermię, infekcję płuc. Podczas pracy zwichnął także bark. Najbardziej jednak przerażająca była chwila podczas kręcenia sceny kazania na górze; Caviezel przeżył uderzenie pioruna! Choć w tamtym momencie nikomu na planie nie było do śmiechu, aktor po czasie żartował z całej sytuacji: "Świeciłem się jak choinka".

Zdjęcie Jim Caviezel w filmie "Pasja" (2004) / materiały prasowe

Zobacz też: Na co iść do kina w weekend? Tornada, kampery, koty