To był przełom w polskim kinie! Wcześniej nikt tak nie kręcił

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

13 lutego 2004 roku do kin wszedł film "Nigdy w życiu!" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego. Tym samym rozpoczął on trend na rodzime komedie romantyczne, który zdaje się trwać do dziś. Drodzy Czytelnicy, tak to się zaczęło.