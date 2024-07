To będzie "Barbenheimer" tego roku? Zmiany w kalendarzu premier

Ruch Universalu nie dziwi. Na 27 listopada zapowiedziano premierę disnejowskiej animacji "Vaiana 2". Ponieważ "Wicked: Part One" jest kierowane do podobnej grupy odbiorców, bezpieczniej będzie konkurować z "Gladiatorem 2". Tym bardziej że nowa data premiery nałoży się na długi weekend wynikający ze Święta Dziękczynienia.

"Wicked: Part One" kosztowało 145 milionów dolarów. Budżet drugiej części, która ma wejść do kin 26 listopada 2024 roku, wyniósł 165 milionów. Universalowi zależy więc, by film odniósł jak największy sukces.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wicked" [trailer 2] materiały prasowe

"Wicked: Part One": Co wiemy o filmie?

"Wicked: Part One" Jona M. Chu ("Bajecznie bogaci Azjaci") to adaptacja musicalu Stephena Schwartza i Winnie Holzman oraz książki Gregory'ego Maguire'a pod tym samym tytułem. Skupiają się one na młodości Elphaby Thropp, która w przyszłości zostanie Złą Czarownicą z Zachodu. W ciągu 21 lat od swojego debiutu sceniczna wersja "Wicked" zarobiła na całym świecie ponad 2,5 miliarda dolarów.

W rolach głównych wystąpili Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang i Peter Dinklage. Scenariusz napisała Holzman. Schwartz jest autorem muzyki.