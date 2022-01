"Titane" otrzymało Złotą Palmę na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Był to mocno kontrowersyjny werdykt. Prasa tytułowała teksty o filmie Julii Ducournau m.in. tak: "Wstrętne wizje chorej wyobraźni" oraz "Seks, śmierć i karoseria".

Film trafi 14 stycznia na ekrany polskich kin.



Gwiazdy o filmie "Titane"

Znani aktorzy i twórcy są jednak pod wrażeniem filmu Julie Ducouranu . "To było dosłownie jak oglądanie narodzin dziecka. Dziękuję za uchwycenie kobiecego gniewu w tym filmie. Dziękuję ci!" - wyznała Sharon Stone podczas rozmowy z reżyserką.

Reklama

"Warto zobaczyć 'Titane' . Bądźcie ostrożni: nie mam pojęcia, jak go polecić, ponieważ z pewnością nie jest to historia dla każdego. Nie do końca wiem, jak się z tym czuję. Oglądając 'Titane' masz pewność, że jesteś w rękach prawdziwego filmowca. Cały seans spędziłem na krawędzi fotela i było to wspaniałe uczucie" - wyznał na łamach magazynu "Variety" Paul Thomas Anderson , reżyser takich filmów, jak "Magnolia" , "Nić widmo" czy "Licorice Pizza" .



" 'Titane' jest niesamowicie genialne i całkowicie schizofreniczne. Julie Ducouranu to bardzo obiecująca reżyserka i na pewno będę śledził jej dalsze projekty" - dodał Pedro Almodóvar , laureat Oscara, autor m.in. filmu "Matki równoległe" .



Z kolei John Waters , autor kultowych "Różowych flamingów", laureat Indie Star Award i gość na 12. American Film Festival wyznał, że "Titane" to "zabawny, bardzo odważny i po prostu świetny film". "Widziałem poprzedni horror tej reżyserki, czyli ' Mięso ' i on też bardzo mi się podobał. W życiu bym nie powiedział, że 'Titane' wygra Złotą Palmę, ale Francuzi go pokochali. To pierwszy film, jaki widziałam od bardzo dawna, który faktycznie można nazwać prawdziwym kinem eksploatacji" - powiedział Waters w rozmowie z "NaTemat".

Zdjęcie Agathe Rousselle w filmie "Titane" / materiały prasowe

"Titane": Fabuła, obsada, zwiastun

"Titane" to laureat Złotej Palmy w Cannes i francuski kandydat do Oscara. Tytuł wymyka się gatunkowej klasyfikacji.

Alexia (niezwykła kreacje Agathe Rousselle) - seksowna tancerka, posiadaczka ognistego samochodu, po dokonaniu kilku morderstw musi uciekać przed policją. Szybko nadarza się okazja, by zmienić tożsamość i podać się za zaginioną osobę. Alexia rozpoczyna życie w nowej skórze, ale uwolnić się od przeszłości będzie niezwykle trudno...



Jak pisze polski dystrybutor filmu, "Titane" to "epicki spektakl, jednocześnie brutalny i zabawny, wielowymiarowy i szalony manifest, aż w końcu wariacja na temat ludzkiego ciała - jego granic i przemian".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Titane" [trailer] materiały prasowe

Zobacz również:

Skandalizująca Złota Palma: O tych filmach było głośno



Najsłynniejsze ekranowe zakonnice

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku