Timothy Hutton oskarżony o gwałt na 14-latce

​"To doświadczenie ją zniszczyło" - pisze Vernard Goud, przyjaciel i były partner Sery Johnston, która oskarża o gwałt Timothy’ego Huttona.

Timothy Hutton ma kłopoty /Gregg DeGuire/FilmMagic /Getty Images

Od dwóch dni amerykańskie media żyją skandalem wokół aktora Timothy’ego Huttona.



Była kanadyjska modelka Sera Johnston twierdzi, że Hutton oraz jego przyjaciel zgwałcili ją, gdy miała 14 lat. Do przestępstwa miało dojść w 1983 roku, gdy aktor przebywał w Vancouver, gdzie kręcił film "Człowiek z lodowca". Sprawę opisał BuzzFeed News. Dziennikarze portalu rozmawiali nie tylko z ofiarą, ale również z osobami, które potwierdzają jej wersję wydarzeń. Jedną z nich jest Vernard Goud, który spotykał się z Serą Johnston w 1991 roku. To właśnie wtedy kobieta miała mu powiedzieć o tym dramatycznym zdarzeniu z przeszłości.



Reklama

Goud jest znanym w filmowym i modowym świecie organizatorem eventów, współpracuje ściśle m.in. z Pamelą Anderson. Informacjami na temat Johnston podzielił się nie tylko z portalem BuzzFeed News, ale również w swoich mediach społecznościowych. "Znam Serę od 1991 roku, a o tym zdarzeniu opowiedziała mi we łzach, gdy chodziliśmy ze sobą. Jest wspaniałą, dobrą, niesamolubną osobą. Kocham ją do głębi. To były dla niej bardzo traumatyczne lata. To doświadczenie ją zniszczyło" - napisał Goud. I dodał, że Johnston jest jedyną i prawdziwą miłością swego życia.



Zdjęcie Timothy Hutton w rozmowie z Demi Moore w 1983 roku / The LIFE Picture Collection / Getty Images

Sama Johnston w wypowiedzi dla BuzzFeed News przyznała, że początkowo opowiedziała o zdarzeniu tylko swojej przyjaciółce. Później jednak wyznała to kilku najbliższym osobom, również matce. Kobieta twierdzi, że nie zdecydowała się wcześniej wnieść pozwu przeciwko Huttonowi, ponieważ było jej wstyd i nie sądziła, że ktoś jej uwierzy. Jej matka, która jest scenografem, obawiała się z kolei, że gdy wysunie oskarżenia pod adresem znanego aktora, to nigdzie nie znajdzie zatrudnienia.

Timothy Hutton odpiera zarzuty. Zdobywca Oscara za film "Zwyczajni ludzie" twierdzi, że nigdy nie spotkał Johnston, a jej historia jest sfabrykowana. Powiedział też, że kobieta o tym nazwisku szantażowała go przez ostatnie dwa lata.