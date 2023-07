Timothée Chalamet otrzymał rolę Willyego Wonki dzięki... filmowi na YouTube

W wywiadzie dla Rolling Stone King potwierdził, że Chalamet otrzymał od niego ofertę udziału w filmie bez żadnego castingu. "Występy w licealnych musicalach aktora są na YouTubie i mają setki tysięcy wyświetleń. Od razu wiedziałem więc, że Timmy Chalamet potrafi bardzo dobrze tańczyć i śpiewać".

Reżyser dodał, że przed rozpoczęciem zdjęć szczerze porozmawiał z aktorem, by poznać jego mocne strony i umiejętności, które chciałby zaprezentować w filmie. King, który jest znany z realizacji filmów o przygodach misia Paddingtona, zaznaczył, że "Wonka" będzie utrzymany w zupełnie innej tonacji. Porównał go do klasycznych musicali wytwórni MGM.

Wideo WONKA - Oficjalny zwiastun 1 PL

"Oczywiście, próbowałem wprowadzić mroczniejszych bohaterów od tych, których znamy z 'Paddingtona'" - tłumaczył reżyser. "Świat Willy'ego Wonki jest okrutniejszy i wredniejszy... [...] Chętnie bawiłem się tymi groteskowymi pomysłami, ale mam nadzieję, że nie skrzywdzę całego pokolenia dzieci".

Fabuła "Wonki" skupi się na przygodach tytułowego bohatera (Timothée Chalamet), zanim założył on swą fabrykę czekolady. Podczas swych podróży spotyka między innymi rasę Oompa-Loompasów, w których wcielił się Hugh Grant.

Poza nimi w filmie wystąpili także Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman i Matt Lucas. Reżyseruje Paul King. Premiera odbędzie się 13 grudnia 2023 roku.