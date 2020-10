​Tim Burton zrealizuje serialową "Rodzinę Addamsów"?

Jak donosi portal "Deadline", studio MGM Television pracuje nad projektem nowego serialu, którego bohaterami będzie słynna rodzina Addamsów. Póki co żadna sieć kablowa ani portal streamingowy nie są związane z tą produkcją, ale nie będzie kłopotu z ich znalezieniem, jeśli ofertę wyreżyserowania serialu przyjmie Tim Burton.

Tim Burton zgodzi się podpisać serialową "Rodzinę Addamsów" własnym nazwiskiem? /Franco Origlia/WireImage /Getty Images

Póki co trwają rozmowy z Burtonem, który miałby zająć się reżyserią serialu oraz zostać jego producentem wykonawczym. Jeśli przyjmie tę ofertę, będzie to jedna z niewielu produkcji telewizyjnych, które podpisał własnym nazwiskiem. Wcześniej wyreżyserował m.in. jeden odcinek remake'u serialu "Alfred Hitchcock przedstawia" i był producentem animowanego serialu "Sok z żuka".



Burton, na którego reżyserskim koncie są m.in. takie filmy jak "Batman", "Edward Nożycoręki" czy "Ed Wood", wydaje się wymarzonym kandydatem do wyreżyserowania pełnego czarnego humoru serialu o rodzinie Addamsów. Scenariusz serialu mają napisać Alfred Gough i Milles Millar, twórcy serialu "Into the Badlands: Kraina bezprawia".

Reklama

Rodzinę Addamsów stworzył Charles Addams. Historie o nich zadebiutowały w postaci krótkich komiksów. Rodzinę rozsławił serial telewizyjny nadawany w latach 1964-1966. Na początku lat 90. popularność odniosły dwa filmy pełnometrażowe wyreżyserowane przez Barry’ego Sonnefelda. W ubiegłym roku w kinach pojawiła się animowana wersja przygód kochającej śmierć rodziny.

"Rodzina Addamsów" opowiada historię dziwacznej familii, w której skład wchodzą tata Gomez, mama Morticia, dzieci Wednesday i Pugsley, wujek Fester, babcia oraz służący Lurch. Jest też Rączka - ożywiona dłoń, będąca przyjacielem rodziny.