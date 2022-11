Do zabytkowej posiadłości w Oxfordshire, wartej 2,7 mld funtów, dobiegający 64-letni Tim Burton wprowadził się w 2008 roku. Nie sam, bo towarzyszyła mu ówczesna partnerka, Helena Bohnam Carter .

Tim Burton: Dinozaury w ogrodzie

Nie jest jednak do końca jasne, kiedy w domu pojawiło się ogromne stado 12 gadów naturalnej wysokości. To, kto pomieszkuje nie tyle na zewnątrz, co wewnątrz posiadłości reżysera, być może nadal byłoby tajemnicą jego mieszkańców, gdyby nie opowieść Alfreda Gougha, showrunnera serialu "Wednesday Addams" - o najmłodszym członku rodziny Addamsów.



Reklama

To on, odwiedzając reżysera w celu omówienia planu prac nad produkcją, nieopatrznie opublikował zdjęcie z ogrodu Burtona w mediach społecznościowych.

Tim Burton twórcą serialu "Wednesday Addams"

W 8-odcinkowej serii, który ma być utrzymana w stylistyce nawiązującej do klimatu wcześniejszych dzieł Burtona, a Netfliks powiedział wprost, że ma być jak 8-godzinny film ekscentrycznego reżysera, zatrudnione są sprawdzone przez reżysera osoby. Jak na razie Burton do stworzenia kostiumów zaprosił bardzo dobrze sobie znaną kostiumograf Coleen Atwood. To ona właśnie jest odpowiedzialna za charakterystyczne kreacje Morticii, w roli której zobaczymy Catherine Zeta-Jones.

Osią serialu będą perypetie Wednesday Addams, która jest nastolatką próbującą okiełznać swoje moce w liceum dla trudnej młodzieży. Zdaniem Burtona jest to jego alter ego.

Wyjaśniając swoją miłość do przerażającego klanu, reżyser powiedział: "Myślę, że wszystkie rodziny są dziwne, a Rodzina Addamsów jest bardzo symboliczna dla tego, co do nich czuję, ponieważ nigdy nie spotkałem takiej, która nie miałaby dziwnych cech".

Wideo "Wednesday Addams": Oficjalny zwiastun

Serial ma wzbogacić ofertę Netfliksa 23 listopada.