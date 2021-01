Tiffany Haddish w produkcji Brada Pitta

Niespodziewany sukces komedii "Laski na gigancie" otworzył drzwi do kariery dla występującej tam w jednej z ról głównych Tiffany Haddish. Znana głównie z komedii aktorka nie próżnuje i próbuje teraz znaleźć dla siebie miejsce również w innych gatunkach filmowych. Po występie w kryminale "Królowe zbrodni", Haddish ma być jedną z gwiazd opartego na podstawie książki "Landscape with Invisible Hand" filmu science-fiction pod tym samym tytułem, którego jednym z producentów będzie Brad Pitt.

Kariera Tiffany Haddish prężnie się ostatnio rozwija /Rich Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank /Getty Images

Należące do Brada Pitta studio Plan B wyprodukuje film "Landscape with Invisible Hand" dla studia MGM. Jak podaje portal "Deadline", trwają właśnie ostatnie rozmowy z Tiffany Haddish. Jeśli aktorka przyjmie propozycję studia, zostanie gwiazdą powstającego filmu. Przypuszczalnie nie będzie to jednak główna rola w tej produkcji.

Porównywany do "Dystryktu 9" i "Truman Show" film "Landscape with Invisible Hand" opisuje najbliższą przyszłość, która nie kształtuje się dla ludzkości zbyt obiecująco. Władzę nad Ziemią przejęli kosmici znani jako Vuvv. Udało im się to poprzez doprowadzenie do światowego kryzysu ekonomicznego. Bohaterami książki jest dwoje nastolatków, którzy zarabiają na pokazywaniu swojego codziennego życia. Ich transmisję śledzą zafascynowani nim kosmici. Wkrótce sytuacja nastolatków zmienia się diametralnie.

Reżyserem filmu na podstawie powieści autorstwa M.T. Andersona będzie Cory Finley, któremu rozgłos przyniósł jego debiutancki film "Panny z dobrych domów" z 2017 roku. W rolach głównych wystąpiły w nim Olivia Cooke oraz Anya Taylor-Joy. Dwa lata później dla HBO nakręcił "Złą edukację" z Hugh Jackmanem w roli głównej.



Dla Tiffany Haddish rola w filmie "Landscape with Invisible Hand" będzie jednym w wielu projektów, nad którymi aktualnie pracuje. Niedawno ukończyła zdjęcia do reżyserowanego przez Billy'ego Crystala filmu "Here Today" oraz dramatu "On the Count of Three". W postprodukcji są również dwie inne, oczekiwane przez widzów produkcje. To nowy film Paula Schradera "The Card Counter" oraz "The Unbearable Weight of Massive Talent", w którym Nicolas Cage wcieli się w podwójną rolę samego siebie.