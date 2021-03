Tiffany Haddish w filmie Netfliksa "Mystery Girl"

Platforma streamingowa Netflix szykuje się do rozpoczęcia produkcji kolejnego komiksowego widowiska. Tym razem jego bohaterką będzie niejaka Mystery Girl (Tajemnicza dziewczyna). W rolę tej superbohaterki znanej z książek wydawnictwa Dark Horse wcieli się Tiffany Haddish ("Laski na gigancie", "Królowe zbrodni"). Film "Mystery Girl" wyreżyseruje McG ("Aniołki Charliego", "Terminator – Ocalenie").

Tiffany Haddish na rozdaniu Złotych Globów /Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Tiffany Haddish wcieli się w filmie "Mystery Girl" w rolę niejakiej Trine, kobiety, która nie pamięta, kim jest, ani skąd pochodzi. Mieszka w Los Angeles, unika rozgłosu i stara się nie rzucać w oczy. Za sprawą GŁOSU, który rozbrzmiewa w jej głowie, zna najbardziej skrywane tajemnice każdej osoby.



O pomoc zwraca się do niej miejscowy policjant, który ma nadzieję na to, że Trine pomoże mu rozwiązać prowadzoną przez niego sprawę. Wkrótce oboje zostają wrobieni w morderstwo. Żeby udowodnić swoją niewinność, będą musieli rozwiązać tajemnicę pochodzenia samej Mystery Girl.

Producentami filmu "Mystery Girl" będą Mike Richardson i Keith Goldberg, którzy dla Netfliksa stworzyli już komiksowy serial "The Umbrella Academy", a także inną komiksową ekranizację, film Jonasa Akerlunda "Polar" z Madsem Mikkelsenem w roli głównej.

Tiffany Haddish, której kariera nabrała tempa dzięki roli w komedii "Laski na gigancie", nie może narzekać na brak propozycji. W najbliższym czasie na premierę czeka kilka filmów z jej udziałem. To wyreżyserowany przez Billy'ego Crystala "Here Today", "The Card Counter" Paula Schradera, w którym zagrała u boku Oscara Isaaca i Willema Dafoe, oraz oczekiwany przez fanów Nicolasa Cage'a film "The Unbearable Weight of Massive Talent".

Aktorka zakończyła też ostatnio zdjęcia do nowego serialu platformy streamingowej Apple TV+ "The Afterparty". To komedia stworzona przez Chrisa Millera i Phila Lorda. Jej akcja rozgrywać się będzie podczas imprezy wieńczącej spotkanie po latach przyjaciół z liceum, a skupi się na rozwiązaniu zagadki pewnej zbrodni. O tym, co wydarzyło się tamtej nocy, opowiedzą uczestnicy spotkania. Każda z tych opowieści zostanie zrealizowana w unikalny wizualnie sposób, odzwierciedlający charakter i osobowość opowiadającego. W serialu obok Haddish wystąpili Dave Franco, Ilana Glazer, Ben Schwartz, Ike Barinholtz i Sam Richardson.