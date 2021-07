Tiffany Haddish i LaKeith Stanfield w "Haunted Mansion"?

"Haunted Mansion" będzie pierwszym wysokobudżetowym filmem niezależnego reżysera Justina Simiena, któremu sławę przyniosły filmy "Drodzy biali ludzie" oraz "Bad Hair". Scenariusz napisała Kate Dippold ("Gorący towar"). Film opowie o rodzinie, która wprowadza się do tytułowej nawiedzonej rezydencji.



O czym opowie "Haunted Mansion"?

LaKeith Stanfield ma wcielić się w rolę wdowca, który kiedyś wierzył w świat nadprzyrodzony, ale aktualnie jest pozbawionym chęci do życia przewodnikiem po Nowym Orleanie. Z kolei Haddish zagra rolę medium zatrudnioną do tego, by skomunikować się z martwą osobą. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią w Luizjanie. "Haunted Mansion" nie będzie mieć nic wspólnego z filmem pod tym samym tytułem, w którym w 2003 roku zagrał Eddie Murphy.

Nowe projekty Haddish i Stanfielda

Film reżyserowany przez Justina Simiena to jeden z kilku projektów, z którymi związani są Haddish i Stanfield. Aktorka niedawno skończyła zdjęcia do filmu "Easter Sunday", w którym zagrała u boku m.in. zapomnianych gwiazd końca XX wieku: Tii Carrere i Lou Diamonda Phillipsa. Haddish zobaczymy też w nowym filmie Paula Schradera "The Card Counter", a także u boku Billy'ego Crystala w filmie "Here Today" oraz Nicolasa Cage'a w filmie "The Unbearable Weight of Massive Talent".

Z kolei LaKeitha Stanfielda, który w tym roku był nominowany do Oscara za rolę w filmie "Judasz i Czarny Mesjasz", niedługo zobaczymy w westernie Netfliksa "Zemsta rewolwerowca".