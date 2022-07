"Potrzebujemy waszej pomocy, aby jak najwięcej ludzi było świadomych, że Studio Marvel (filia The Walt Disney Company) przemyca agendę LGBTQ. (...) Choć film zakwalifikowano jako PG-13 (to znaczy, że mogą go oglądać dzieci już od 13. roku życia), zawiera on wiele odniesień do LGBTQ, jest pełen eufemizmów a nawet są w nim sceny, których nie można bagatelizować" - możemy przeczytać w apelu.

Organizacja wskazuje na konkretne wątki z filmu, wymieniając m.in. postać Korga, który wspomina, że miał dwóch ojców i że miewał kontakty homoseksualne. Biseksualną boginię Walkirię, która całuje ręce innej kobiety. Dziecko Asgardian, które tłumaczy, że nosi imię neutrale płciowo. Inicjatywa doszukała się także w produkcji romantyczno-homoseksualnego napięcia między Thorem a Star-Lordem.

Apel został opublikowany na stronie IndieWire, która zajmuje się recenzowaniem filmów.

Dla reżysera Taiki Waititiego to już kolejna produkcja, której głównym bohaterem jest Thor. Poprzednio wyreżyserował on film "Thor: Ragnarok", który według wielu fanów Kinowego Uniwersum Marvela jest jedną z najlepszych odsłon serii, która - wraz z zapowiedzianymi już produkcjami - liczy prawie czterdzieści filmów

Tessa Thompsoon o tożsamości Walkirii

"Tożsamość Walkirii była przedmiotem wielu naszych dyskusji. Nie chcieliśmy, by dłużej pozostawała w sferze domysłów, chcieliśmy jasno potwierdzić intuicje widzów. Jednocześnie istotne było dla nas właściwe ujęcie tematu. Bo choć seksualność jest w życiu człowieka bardzo ważna to, kogo kochamy i kto się nam podoba, nie definiuje w pełni tego, kim jesteśmy - stwierdziła Tessa Thompsoon, gwiazda filmu "Thor: Miłość i grom" w rozmowie z Anną Tatarską.