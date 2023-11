"Thor 5": Taika Waititi wróci na fotel reżysera? Ma kilka warunków

Taika Waititi i Marvel

Dla Taiki Waititiego byłaby to już kolejna produkcja, której głównym bohaterem jest Thor. Poprzednio wyreżyserował on film "Thor: Ragnarok ", który według wielu fanów Kinowego Uniwersum Marvela jest jedną z najlepszych odsłon serii. W ubiegłym roku do kin trafił z kolei "Thor: miłość i grom" .

Choć recenzje drugiego marvelowskiego filmu Waititiego nie są entuzjastyczne, czwarta część serii o Thorze zarobiła w weekend otwarcia o 16 proc. więcej niż poprzedni film tego cyklu. Dotychczas każda kolejna część serii o Thorze przynosiła większe zyski niż poprzednia. Nic więc dziwnego, że producenci chcą, by Nowozelandczyk zajął się również reżyserią piątej odsłony serii.

"Thor 5": Taika Waititi wróci na fotel reżysera?

Zdjęcie Taika Waititi na planie filmu "Pierwszy gol" / materiały prasowe

Nowozelandczyk promuje właśnie swój najnowszy film, czyli "Pierwszy gol". Podczas rozmowy z Business Insider dziennikarz zapytał go o piątą część Thora. Reżyser przyznał, że jeśli powstaje to on nie będzie z nim związany. Powiedział, że mógłby nakręcić kolejny film z serii, ale dopiero za kilka lat.

"Nawet nie pomyślałbym, że mnie Marvel zdradza. Kocham Marvela, ale jestem z nimi w otwartym związku. Jeśli chcą spotykać się z innymi ludźmi, to nie mam nic przeciwko. Pewnego dnia i tak znów wyląduję z Marvelem w łóżku" - powiedział Waititi.

Na razie chce się skupić na filmach, które są w produkcji. Obecnie pracuje nad ekranizacją książki noblisty Kazuo Ishiguro, "Klara i słońce". W początkowej fazie jest również nowa odsłona "Gwiezdnych wojen".

Taika Waititi: Laureat Oscara nie liczy na wieczną sławę

Pochodzący z Nowej Zelandii reżyser jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych filmowców na świecie. Chcą go zatrudniać największe studia filmowe, uwielbiają z nim pracować najsłynniejsze gwiazdy kina. Pomimo to Taika Waititi nie ma wątpliwości, że jego dokonania nie zapewnią mu wiecznej sławy. Jego zdaniem za kilkadziesiąt lat nikt już nie będzie o nim pamiętał.