"[Things We Do for] LOVE": Nowy spektakl w Teatrze 6.piętro. Kiedy premiera?

"[Things We Do for] LOVE": Premiera w Teatrze 6.piętro

Już w listopadzie na scenie Teatru 6.piętro wyczekiwana premiera spektaklu "[Things We Do for] LOVE". Przedstawienie powstało na podstawie sztuki wybitnego angielskiego dramatopisarza Alana Ayckbourna, zatytułowanego "Things We Do for Love".

"The Sunday Times" uznał sztukę za "arcydzieło tragicznej komedii i komicznej tragedii". Sam autor mówi o niej tak:

"To sztuka, w której namiętny romans między dwojgiem ludzi niszczy wszystko wokół nich. W imię miłości można robić rzeczy, których nigdy nie zrobiłoby się w imię niczego innego; w tym zdradzać przyjaciół, kłamać i oszukiwać. Zadziwia mnie fakt, że niektóre z najgorszych ludzkich zachowań są udziałem właśnie zakochanych".

Reklama

Dereszowska, Liszowska, Kalita i Żurek na scenie

"[Things We Do for] LOVE" jest trzecim spektaklem scenicznego tryptyku SEX / PŁEĆ / GENDER na scenie Teatru 6.piętro, który stawia przed widzami takie pytania jak: Co to znaczy być kobietą? Co to znaczy być mężczyzną? Co znaczy dla mężczyzny i kobiety bycie razem?

Reżyserem spektaklu, tak w przypadku poprzednich części ("BLIŻEJ" i "edukując RITĘ"), jest Eugeniusz Korin. Bohaterów opowieści grają: Anna Dereszowska , Joanna Liszowska , Marek Kalita i Lesław Żurek .

Premiera galowa odbędzie się 25 listopada 2023 roku.

UWAGA: Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych. Treść i forma spektaklu w sposób otwarty poruszają kwestie seksu i erotyki.