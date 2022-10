"Thelma i Louise": Geena Davis o ekranowej partnerce

Geena Davis gościła ostatnio w programie "Good Morning Britain", gdzie zdobyła się na wyznanie o pracy ze swoją byłą ekranową partnerką Susan Sarandon: "To całkowicie zmieniło moje życie[...], nigdy nie spędzałam czasu z kobietą, która mówi to, co myśli, bez kwalifikacji" - podkreśliła. Aktorki spotkały się na planie hitu "Thelma i Louise" z 1991 roku.

Zdjęcie Geena Davis / Trae Patton/NBC via Getty Images / Getty Images