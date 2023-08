"The Wrecking Crew": Dave Bautista i Jason Momoa gwiazdami filmu

Angel Manuel Soto, którego komiksowy film "Blue Beetle" można aktualnie oglądać w kinach, szykuje się już do realizacji kolejnego projektu. Będzie to komedia sensacyjna zatytułowana "The Wrecking Crew" ("Ekipa niszcząca"). Gwiazdami filmu będą Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki") oraz Jason Momoa ("Aquaman").

Dave Bautista i Jason Momoa spotkają się na planie "The Wrecking Crew" /Mike Marsland/WireImage/Fiona Goodall /Getty Images