Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", zdjęcia do filmu "The Smack" mają rozpocząć się w Los Angeles już tej jesieni. Reżyserem produkcji będzie David M. Rosenthal ("Czysty strzał"), który jest też współautorem scenariusza. Napisał go razem z Keithem Kjarvalem ("Krew na betonie") na podstawie powieści Richarda Lange.



"The Smack": Oscarowa obsada. O czym film?

Oprócz laureatów Oscarów: Caseya Afflecka , Marisy Tomei , Alana Arkina i Kathy Bates w filmie zobaczymy też Teyanę Taylor, Isabel May i Yula Vazqueza.

Reklama

Bohaterem filmu "The Smack" będzie grany przez Afflecka naciągacz, który najlepszy okres działalności ma już dawno za sobą. Szansą na powrót do gry okazuje się spotkanie początkującej naciągaczki (Taylor) i rada, jakiej udzielił mu doświadczony kanciarz (Arkin). Oszuści wyruszają razem do Los Angeles, by dokonać tam przekrętu życia. Na miejscu okazuje się, że mają konkurencję. Wśród chętnych na wzbogacenie się jest również była żona głównego bohatera (Tomei). Wkrótce nikt już nie wie, kto jest wrabiającym, a kto wrabianym.

"Pracowałem z Davidem i Keithem przy filmie 'Czysty strzał'". Było to wyjątkowe doświadczenie za sprawą artystycznej wizji Davida jako filmowca i przywództwa Keitha jako producenta. Zebranie razem tych wspaniałych aktorów przypomina mi staroświecki sposób robienia filmów w latach 70. ubiegłego wieku, któremu nie byłem w stanie się oprzeć. Jestem podekscytowany, że mogę być częścią tej drużyny" - powiedział producent filmu i popularny aktor, Sam Rockwell . To zdobywca Oscara za rolę w filmie "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" .

Alana Arkina ostatnio można było oglądać w dwóch sezonach serialu "The Kominsky Method". Po nominacji do Oscara za rolę w filmie "Richard Jewell", Kathy Bates zobaczymy w przyszłym roku u boku Rachel McAdams w filmie "Are You There God? It’s Me, Margaret". Trzecia z nowych twarzy w obsadzie filmu "The Smack", Teyana Taylor pracuje aktualnie na planie remake'u sportowego filmu "Biali nie potrafią skakać".