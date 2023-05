"The Old Guard": Fabuła filmu

"The Old Guard" został oparty na motywach powieści graficznej pod tym samym tytułem autorstwa Grega Rucki i Leandro Fernandeza. Film wyreżyserowała Gina Prince-Bythewood, autorka takich filmów jak "Miłość i koszykówka" oraz "Sekretne życie pszczół". Jego scenariusz napisał autor komiksu, Rucka.



Charlize Theron w filmie "The Old Guard" wcieliła się w postać Andromachy ze Scytii, znanej też jako Andy. To licząca setki lat wojowniczka, która ginęła setki razy tylko po to, by zostać wskrzeszoną i ponownie ruszyć do walki. W czasach współczesnych dowodzi ona oddziałem innych nieśmiertelnych, których zadaniem jest ochrona niewinnych i tych, którzy nie potrafią się bronić przed terrorystami, handlarzami żywym towarem i innymi opryszkami. Wkrótce do oddziału dołącza nowa nieśmiertelna. Cała grupa śledzona jest przez historyka, a zarazem agenta CIA, który chce ujawnić ich istnienie.



"The Old Guard": Nowe w gwiazdy w hicie Netfliksa

Zdjęcie Kadr z filmu "The Old Guard" / materiały prasowe

Jeszcze w 2021 roku Charlize Theron przyznała, że scenariusz do drugiej części filmu jest już gotowy. W 2022 roku ruszyły zdjęcia do produkcji. Aktorka nie ujawniła, w jakie perypetie wplątana będzie jej bohaterka. Wspomniała natomiast, że w filmie znów pojawi się homoseksualna para, grana przez Marwana Kenzariego i Lucę Marinelliego.

Wiadomo też, że w obsadzie nie zabraknie znanych twarzy. Na planie drugiej części pojawili się m.in. Uma Thurman ("Kill Bill") oraz Henry Golding ("Bajecznie bogaci Azjaci"). W filmie powrócą także gwiazdy znane z pierwszego filmu: KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo oraz Chiwetel Ejiofor. Za scenariusz odpowiada twórca komiksu, czyli Greg Rucka. Reżyserką obrazu jest Victoria Mahoney ("Kraina Lovecrafta").

"The Old Guard": Powstanie trzecia część filmu?

Charlize Theron nie tylko gra w filmie, ale jest również jedną z producentek filmu. Aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że "The Old Guard" ma potencjał na serię i zakończenie drugiej części otwiera drzwi do trzeciego filmu.