​Charlize Theron w drugiej części "The Old Guard"

Fani historii o sekretnej grupie najemników, którym przewodzi wojowniczka grana przez Charlize Theron, mogą zacierać ręce. Aktorka wyjawiła, że scenariusz do drugiej części "The Old Guard" jest już gotowy, a zdjęcia do tej produkcji ruszą w pierwszym kwartale 2022 roku.

Pierwsza część "The Old Guard" miała premierę na Netfliksie w lipcu zeszłego roku. To widowisko stało się jedną z dziesięciu najchętniej oglądanych oryginalnych produkcji w historii tej platformy streamingowej.



"The Old Guard" jest ekranizacją komiksu Grega Rucki pod tym samym tytułem.



To historia tajnej grupy nieśmiertelnych najemników walczących o bezpieczeństwo świata "śmiertelników", a dowodzonych przez kobietę o imieniu Andy, którą kreuje Charlize Theron. Czeka ich zagrożenie ze strony ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zarobić na tym fortunę.



Theron w rozmowie z serwisem Variety potwierdziła, że scenariusz sequela jest już gotowy. Zdjęcia powinny rozpocząć się w pierwszym kwartale następnego roku.



Aktorka nie ujawniła, w jakie perypetie wplątana będzie jej bohaterka. Wspomniała natomiast, że w filmie znów pojawi się homoseksualna para, grana przez Marwana Kenzariego i Lucę Marinelliego.

To nie koniec projektów z udziałem Theron. Na horyzoncie widać już kolejny film z gatunku kina akcji, w którym zagra. Zaś od Vina Diesela wspomniany serwis dowiedział się, że scenarzyści "Szybkich i wściekłych" pracują nad spin-offem tej serii, który rozwinąłby wątek postaci Cipher, hakerki i cyberterrorystki, kreowanej przez Theron w ósmej i dziewiątej odsłonie samochodowej sagi.

