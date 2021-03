"The Northman": Alexander Skarsgard jak bestia

Trwają ostatnie prace nad nowym filmem Roberta Eggersa zatytułowanym "The Northman". Ambitna produkcja opowiadająca o Wikingach robi wrażenie obsadą, w której znaleźli się m.in. Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke czy Nicole Kidman. A także Alexander Skarsgard ("Czysta krew", "Tarzan: Legenda"), po którego występie można spodziewać się wszystkiego. Głównie okrucieństwa. Według najnowszych informacji dotyczących filmu Eggersa, aktor zagra tam prawdziwą bestię.

"Alexander Skarsgard wygląda w tym filmie jak bestia" - przekonują jego koledzy z planu

"The Northman" to jedna z najbardziej oczekiwanych obecnie produkcji filmowych. Wszystko za sprawą reżysera, Roberta Eggersa, który zadebiutował świetnie przyjętym filmem "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii", a później nakręcił równie udany i oryginalny film "Lighthouse". Teraz Eggersowi udało się zebrać na planie prawdziwie interesującą obsadę, wśród której są również: Willem Dafoe, Claes Bang, Bjork i Ralph Ineson.



Akcja filmu "The Northman" rozgrywać się będzie w X wieku na Islandii. Jego bohaterem będzie nordycki książę Amleth, który pragnie zemsty po tym, jak jego ojciec staje się ofiarą zaplanowanego morderstwa. W roli księcia zobaczymy Alexandra Skarsgarda. Zdaniem występującego w filmie Eggersa Inesona, widzowie mogą liczyć na filmowe arcydzieło z zapadającą w pamięć rolą Skarsgarda.

"To niewiarygodny film. Widziałem jego zmontowany czterominutowy fragment i byłem oszołomiony. Połączenie wyobraźni Eggersa z folklorem Wikingów... Jezu, człowieku! Alexander Skarsgard wygląda w tym filmie jak bestia. Jest tutaj scena, w której pokonuje przeciwnika, pochyla się nad nim i zębami wygryza mu gardło. Krzyczy potem prosto w niebo, zrywa ubranie, a ty myślisz, że to wcale nie jest żaden kulturysta, tylko prawdziwy, poważny aktor" - zachwycał się Ineson w wywiadzie dla portalu "NME".

"Skarsgard wygląda tu niczym potwór. Jego oddanie dla tej roli było niewiarygodne. Szczerze mówiąc, myślę, że ten film będzie arcydziełem" - kończy aktor, który grał już u Eggersa w jego debiutanckim filmie. Według wcześniejszych słów reżysera, "The Northman" to produkcja zrealizowana na ogromną skalę i pierwsze tak duże przedsięwzięcie w jego karierze. Nieznana jest jeszcze data premiery filmu.