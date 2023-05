Jak informuje portal "Deadline", film biograficzny opowiadający o autorce m.in. serii książek o Tomie Rilpleyu zatytułowany będzie "The Murderous Miss Highsmith". Co ciekawe, jego twórcy zapowiadają, że będzie to produkcja utrzymana w klimacie horroru. Film skupi się na okresie tworzenia najsłynniejszego dzieła Patricii Highsmith - wydanej w 1955 roku powieści "Utalentowany pan Ripley". Książka częściowo zainspirowana była fatalnymi związkami pisarki z dwiema kobietami.

"The Murderous Miss Highsmith": Kim była Patricia Highsmith?

Film "The Murderous Miss Highsmith" wyreżyseruje debiutująca długim metrażem Alexandra Pechman. Zdjęcia rozpoczną się jesienią tego roku we Włoszech. W roli Patricii Highsmith wystąpi Shailene Woodley , a zamierzeniem projektu jest zgłębienie umysłu wielkiej autorki, jej fascynacji brutalnymi morderstwami oraz tego, w jaki sposób jej burzliwe życie miłosne wpłynęło na jej osobę.



"W wyjątkowy sposób zbadamy spuściznę pisarki, jednocześnie włączając stworzony przez nią świat do historii jej życia. Scenariusz rozpoczyna się w sielskich włoskich krajobrazach, by zmienić się w fantazje o okropnych morderstwach, a wszystko to w inspiracji twórczością Highsmith. Będzie to zupełnie nowe spojrzenie na gatunek, jakim jest film biograficzny. Bez dwóch zdań pozostawi swój ślad na widzach" - obiecuje jeden z producentów filmu z firmy Memento, która wyprodukuje "The Murderous Miss Highsmith" razem z Killer Films.

Zmarła w 1995 roku pisarka była autorką wielu książek i opowiadań, które chętnie przenoszone są przez filmowców na duży ekran. Highsmith prowadziła burzliwe życie, którego szczegóły są znane również stąd, że autorka od młodych lat prowadziła pamiętniki. Była bohaterką wielu artykułów za sprawą swojego beztroskiego stylu życia i lesbijskich romansów.