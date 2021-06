"The Many Saints of Newark": Jest zwiastun prequela "Rodziny Soprano"

"The Many Saints of Newark" - opowieść o młodych latach Tony'ego Soprano, głównego bohatera serialu "Rodzina Soprano" - trafi do kin 1 października. W główną postać wcieli się Michael Gandolfini - syn gwiazdora kultowego serialu.

Premiera "The Many Saints of Newark" zaplanowana jest na 1 października 2021 /HBO

Reżyserem filmu jest Alan Taylor, który zrealizował kilka odcinków serialu "Rodzina Soprano". Scenariusz do "The Many Saints of Newark" napisali twórca tego serialu David Chase oraz Lawrence Konner. Akcja filmu rozgrywać się będzie w ciągu pięciu dni zamieszek w Newark, które miały miejsce w latach 60. ubiegłego wieku. Wybuchły one za sprawą pobicia czarnoskórego mężczyzny przez białych policjantów. W walkach uczestniczyli gangsterzy pochodzenia włoskiego i afroamerykańskiego. W trakcie zamieszek zginęło 26 osób, a 700 zostało rannych.



Film Taylora opowie o młodych latach Tony’ego Soprano. W jego rolę wciela się Michael Gandolfini. To syn zmarłego Jamesa Gandolfiniego, który w serialu HBO wcielał się w tę postać. Młody Gandolfini zadebiutował na ekranie w 2018 roku w drugim sezonie serialu "Kroniki Times Square". Wystąpił także w małych rolach w kilku filmach, między innymi "Ocean's 8".



Syn aktora nie był pierwszym wyborem do roli młodego Tony'ego Soprano. Producenci przez długi czas prowadzili castingi. Jednak Gandolfini nie tylko fizycznie przypomina swojego ojca, ale też do perfekcji opanował głos i manieryzm, jakie ten nadał postaci znerwicowanego gangstera.

"Kontynuowanie dziedzictwa mojego ojca i wejście w buty młodego Tony'ego Soprano to wielki zaszczyt. Jestem poruszony możliwością pracy z Davidem Chase'em oraz niezwykłymi talentami, które zgromadził przy okazji '"The Many Saints of Newark'" - napisał Gandolfini w oświadczeniu.

W pozostałych rolach w filmie wystąpili Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Ray Liotta, Corey Stoll, John Magaro, Alessandro Nivola oraz Leslie Odom Jr.



Premiera "The Many Saints of Newark" zaplanowana jest na 1 października 2021. Zgodnie z kontrowersyjnym zarządzeniem szefów studia Warner Bros., "The Many Saints of Newark" będzie miał jednoczesną premierę w kinach oraz na platformie streamingowej HBO Max.

"Rodzina Soprano" była emitowana przez HBO w latach 1999-2007. Przedstawiała perypetie Tony'ego Soprano, szefa mafii z New Jersey, który z powodu ataków paniki musi zacząć uczęszczać na terapię. Serial uchodzi za jeden z najważniejszych w historii. James Gandolfini, który wcielił się w Tony'ego, otrzymał za swą rolę trzy nagrody Emmy i Złotego Globa. Aktor zmarł nagle w 2013 roku.