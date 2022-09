"The Fabelmans" Stevena Spielberga to produkcja, której scenariusz został luźno oparty na życiu samego reżysera. Akcja rozpoczyna się w Arizonie, gdzie późniejsza legenda kina spędziła dzieciństwo.

W opisie fabuły czytamy, że to głęboko osobisty portret dzieciństwa w XX wiecznej Ameryce, opowieść o dorastaniu młodego człowieka, który odkrył destrukcyjny sekret własnej rodziny. Jednocześnie jednak jest to eksploracja mocy kina, które pomaga dojrzeć prawdę o sobie i najbliższych.

Główne role w filmie grają Michelle Williams ( "Manchester by the Sea" ), Paul Dano ( "Aż poleje się krew" ) i Seth Rogen ( "Wpadka" ). Williams i Dano wcielą się w postaci inspirowane rodzicami Spielberga. Rogenowi przypadła w udziale rola ulubionego wujka Spielberga. Bohatera wzorowanego na twórcy "Szeregowca Ryana" zagra Gabriel LaBelle.



Wideo "The Fabelmans": Official Trailer

W obsadzie znaleźli się również Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlettt, Keeley Karsten oraz Judd Hirsch i David Lynch .



Scenariusz filmu "The Fabelmans" Spielberg napisał razem z Tonym Kushnerem , który jest autorem scenariuszy innych filmów artysty ( "Monachium" , "Lincoln" , "West Side Story" ). To pierwszy raz od dwudziestu lat, kiedy słynny reżyser uczestniczył w procesie pisania scenariusza swojego filmu. Ostatni raz miało to miejsce w 2001 roku, kiedy był współautorem scenariusza filmu "A.I. Sztuczna inteligencja" .

Premiera filmu "The Fabelmans" w kinach zapowiedziana została na 23 listopada. Obecnie produkcja pokazywana jest na festiwalu w Toronto, gdzie zbiera znakomite recenzje. Już teraz uchodzi za jednego z przyszłorocznych oscarowych faworytów.