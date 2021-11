Jak poinformowała sama Jemima Khan, została ona poproszona przez twórcę serialu Petera Morgana o pomoc w napisaniu scenariuszy piątego sezonu "The Crown". Jego tematem będzie okres, który doprowadził do śmiertelnego wypadku księżnej w 1997 roku. Khan to producentka filmowa i telewizyjna, która wówczas należała do najbliższego kręgu księżnej. Nigdy wcześniej nie wypowiadała się publicznie na temat tej znajomości. Teraz postanowiła przerwać milczenie.

Jemima Khan: Dlaczego krytykuje "The Crown"?

"Było dla mnie bardzo ważne, aby ostatnie lata życia mojej przyjaciółki zostały pokazane dokładnie i ze współczuciem. W przeszłości nie zawsze tak było" - powiedziała Khan w rozmowie z "Sunday Times". Mowa o okresie, w którym Diana romansowała z Hasnatem Khanem i Dodim Fayedem oraz o rozmowie z Martinem Bashirem, w trakcie której odniosła się do romansu księcia Karola z Camillą Parker Bowles.



"W 2019 roku Peter Morgan poprosił mnie, bym napisała z nim scenariusze piątego sezonu 'The Crown'. W szczególności odcinków opowiadających o ostatnich latach życia księżnej Diany. Po długim zastanowieniu - nigdy wcześniej nie mówiłam o tym publicznie - zdecydowałam się to zrobić. Pracowaliśmy nad scenariuszami od września 2020 do lutego 2021 roku. Kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że nasza wcześniejsza umowa została złamana, a ta konkretna historia niekoniecznie zostanie opowiedziana z takim współczuciem i szacunkiem do Diany, jak myślałam, zażądałam, aby cały mój wkład w scenariusz został usunięty, a moje nazwisko zniknęło z napisów" - zdradza Jemima Khan.

Zdjęcie Jemima Khan (L) i księżna Diana podczas wizyty w Pakistanie w 1996 roku / Anwar Hussein/ WireImage / Getty Images

Twórcy "The Crown" odpowiadają na zarzuty

W odpowiedzi na te zarzuty otrzymanej przez twórcy serialu poinformowali na łamach "Sunday Times", że Knah nie była scenarzystką, a jedynie informatorką. "Jemima Khan była przyjaciółką, fanką i wyrażającą publicznie aprobatę zwolenniczką serialu 'The Crown' od jego pierwszego sezonu. Była częścią szerokiej sieci dobrze poinformowanych źródeł, które dostarczyły naszym scenarzystom obszernych informacji rysujących kontekst dramatu. Nigdy nie została zatrudniona jako scenarzystka serialu" - napisali.

