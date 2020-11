"The Crown": Księżna Diana gwiazdą 2020 roku

Choć księżna Diana nie żyje od ponad 20 lat, to pamięć o niej wciąż jest żywa. Wkrótce znowu będzie o niej głośno, a to za sprawą kolejnego sezonu serialu "The Crown", hollywoodzkiej produkcji z Kristen Stewart w roli głównej oraz zapowiadanego przez Netflix musicalu o jej życiu.

Emma Corrin jako księżna Diana w czwartym sezonie serialu "The Crown" /materiały prasowe

Odżył również styl księżnej Diany. Wielu miłośników mody, szukając ciekawych inspiracji, przypomniało sobie ostatnio o stylizacjach Diany. Ich odbicie możemy ujrzeć w wielu pojawiających się dziś trendach.



Księżna Diana należy dziś do grona największych ikon mody, takich jak Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly czy Jackie Onassis. Choć - jak przypomniał niedawno "The Guardian" - droga księżnej do wypracowania niezapomnianego stylu nie była łatwa, to kiedy już go wypracowała, z wielkim wyczuciem korzystała z trendów. Po ślubie z księciem Karolem dość szybko przejęła kontrolę nad swoją garderobą i potrafiła ubierać się tak, by jednocześnie podkreślać swoje modowe fascynacje, jak i spełniać wymogi dworskiej etykiety.

"Gdyby przebywała w szpitalu dla niewidomych, założyłaby aksamit, bo jest ciepły i przyjemny w dotyku" - wspomina Eleri Lynn, kuratorka wystawy "Diana: Her Fashion Story" z 2017 roku.

Modowe dziedzictwo Diany okazało się trwałe. W ostatnich latach była muzą kultowego projektanta Virgila Abloha, który całą swoją kolekcję na Paris Fashion Week oparł na jej zdjęciach z lat 90. XX wieku. Była też natchnieniem dla Rihanny, która nosi koszulki Diany ze sklepu z pamiątkami i wysokie do uda buty na szpilce Manolo Blahnika. Piosenkarka mówi o Dianie, że "każda jej stylizacja była odpowiednia, była gangsterką stylu". Jakiś czas temu francuski "Vogue" zaprosił na sesję Hailey Bieber, aby na zdjęciach odtworzyć niektóre z tych mniej znanych, mało oficjalnych stylizacji Diany. Zdjęcia Hailey w spodniach dresowe schowanych w kowbojskich butach zebrała entuzjastyczne recenzje w mediach społecznościowych.



Zdjęcie Na uwagę zasługuje również codzienny styl Diany. Jak nikt inny potrafiła zestawić sportową bluzę z dżinsami i butami na wysokim obcasie. Wielka szkoda, że nie możemy już śledzić jej modowych eksperymentów... / EastNews / East News

Magazyn "Vogue" często też, analizując najnowsze trendy z wybiegów, wskazuje na te, które ściśle nawiązują do stylu Lady Di. "Niepowtarzalny styl Diany zdawał się inspirować nowe pokolenie projektantów tworzących kolekcje jesień/zima 2020. Weźmy marynarkę w kratę z pokazu Saint Laurent: jest prawie identyczna z kurtką Alistaira Blaira, którą Diana nosiła w 1987 roku. Czarne klapy i mocne ramiona z lat 80. pojawiły się też wśród inspiracji Anthony'ego Vaccarello 33 lata później. Jest też pastelowy garnitur, który można było zobaczyć na wybiegach Chanel" - opisuje "Vogue".

Dla młodszego pokolenia fanów mody Diana jest księżniczką, która nosi naprawdę wspaniałe ubrania. Ubrania, które są o wiele ciekawsze niż szafy ostrożnych, młodszych arystokratów. Magazyn "Vanity Fair" posłużył się nawet odniesieniem do serialu "Seks w wielkim mieście", mówiąc, że "Diana była nieoficjalną Carrie Bradshaw".

Zdjęcie Księżna Diana opuściła pałac Buckingham po latach spędzonych w nieudanym małżeństwie / Bettmann / Getty Images

"Moda jej nie wykorzystała, to ona wykorzystała modę. Naprawdę była pierwszą wielką manipulatorką mediów społecznościowych. Zawsze zastanawiam się jak wyglądałby jej Instagram?" - przyznaje Joe DiPietro, współautor scenariusza brodwayowskiego musicalu "Diana".

Po które elementy wykorzystywane w swoich stylizacjach przez księżną Dianę sięgniemy dziś? Spoglądając na jej wczesne stylizacje bez wątpienia w oczy rzucają się różnorodne swetry i kardigany, które są jednym z kluczowych jesiennych trendów, podobnie jak koszule z falbaniastymi stójkami. Jeśli spojrzymy na ostatnie stylizacje Kendall Jenner, która chętnie sięga po dżinsy, bluzy i narzucane na nie marynarki oversize, to warto pamiętać, że Diana nosiła to zestawienie zanim stało się modne. Podobnie rzecz się ma do klasycznego połączenia białej koszuli i dżinsów z wysokim stanem. Szare dresy i marynarka, przywołane już wcześniej przy okazji Hailey Bieber - Diana zrobiła to pierwsza. Pierwsza sięgnęła też po zestawienie krótkich legginsów tzw. biker shorts z obszerną bluzą. Kto myśli, że ten trend wylansowała Kim Kardashian, jest w błędzie. Diana zrobiła to wcześniej.

Zdjęcie Piorunujące wrażenie zrobił też nowoczesny "total look" księżnej Diany od Versace. Satynową, niebieską suknię księżna włożyła w 1996 roku. / Tim Rooke/REX Shutterstock / East News