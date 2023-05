1 / 6

Tom Holland urodził się 1 czerwca 1996 roku w Kingston upon Thames. Debiutował na deskach londyńskiego West Endu drugoplanową rolą w przedstawieniu "Billy Elliot: The Musical" w czerwcu 2008 roku. Niecałe trzy miesiące później, to jemu powierzono rolę tytułową. W 2012 roku po raz pierwszy pojawił się przed kamerą przy okazji dramatu katastroficznego "Niemożliwe" J.A. Bayony, w którym zagrał syna pary małżeńskiej (Naomi Watts, Ewan McGregor), rozdzielonej przez tragiczne tsunami, mające miejsce pod koniec 2004 roku na Oceanie Indyjskim. Za kreację Lucasa zebrał bardzo dobre recenzje, otrzymał nagrodę National Board of Review w kategorii "przełomowa rola", a także nominacje do Saturna i Critics Choice Award za "najlepszą kreację młodego aktora lub aktorki".