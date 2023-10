W najnowszym rozmowie z magazynem "Interview", który z Butlerem przeprowadził Josh Brolin, Austin Butler opowiedział o wielkim wrażeniu, jakie wywarł na nim partnerujący mu w filmie "The Bikeriders" Tom Hardy . Butler, nominowany do Oscara za kreację Elvisa Presleya w filmie "Elvis", był pod wielkim wrażeniem pełnego luzu zachowania Hardy'ego na planie.

"The Bikeriders": Tom Hadry jak Marlon Brando?

"Wyobrażałem go sobie jako groźnego niedźwiedzia. Pełna powaga. Tymczasem to jeden z najzabawniejszych gości, jakiego spotkałem. Wygłupia się, aż reżyser krzyknie 'akcja!', a potem staje się najbardziej skoncentrowanym [aktorem], jakiego widziałem. Przypomina mi to historie, które słyszałem o Marlonie Brano, który rozmawiał sobie z operatorem aż do momentu, kiedy padał klaps" - opowiadał Butler.