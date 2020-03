"The Beatles: Get Back": Nowy dokument Petera Jacksona

Studio Disneya nabyło prawa do zrealizowanego przez Petera Jacksona filmu dokumentalnego o grupie The Beatles. Prace nad filmem zaczęły się ponad rok temu, a znaleźć w nim mają się dotychczas niepublikowane materiały.

Według informacji udzielonych przez Jacksona, wszedł on w posiadanie wielu godzin materiałów zarejestrowanych podczas sesji nagraniowej albumu "Let It Be". Część z nich została już wykorzystana w dokumencie "Let It Be" z 1970 roku, wyreżyserowanym przez Michaela Lindsaya-Hogga. Zostało jednak wiele godzin nagrań audio i wideo. Zostały one zremasterowane i będą wykorzystane w filmie Jacksona, który ma nosić tytuł "The Beatles: Get Back". To kolejny film dokumentalny tego reżysera po niedawnym "I młodzi pozostaną".





Wideo "I młodzi pozostaną" [trailer]

"Żaden inny zespół muzyczny nie miał takiego wpływu na cały świat jak The Beatles. Dzięki mojemu filmowi widzowie otrzymają możliwość zajęcia miejsca w pierwszym rzędzie, z którego będą obserwować tych genialnych twórców przy pracy w ważnym momencie muzycznej historii. Odnowione nagrania wyglądają tak, jak gdyby zostały nakręcone wczoraj" - zapewnia prezes wykonawczy, a do niedawna prezes Disneya, Bob Iger, cytowany przez portal The Playlist.



"Sam jestem ogromnym fanem Beatlesów i jestem bardzo szczęśliwy, że to właśnie Disney zaprezentuje we wrześniu ten oszałamiający dokument Petera Jacksona" - dodaje.

Igerowi wtóruje Peter Jackson. "Praca nad tym projektem była radosnym odkryciem. Otrzymałem przywilej bycia muchą na ścianie, podczas gdy tuż obok największy zespół wszech czasów tworzył swoje arcydzieło. Jestem podekscytowany, że to właśnie Disney będzie naszym dystrybutorem. Nie ma lepszego sposobu na to, żeby nasz film obejrzało jak najwięcej ludzi" - powiedział reżyser.

Pełnego wsparcia udzielili reżyserowi żyjący członkowie zespołu The Beatles: Paul McCartney i Ringo Starr, jak również wdowy po Johnie Lennonie i George’u Harrisonie, czyli Yoko Ono Lennon i Olivia Harrison.

"Jestem naprawdę szczęśliwy, że Peter zagłębił się w naszych archiwach, aby zrobić film pokazujący prawdę o tym, jak wyglądały sesje nagraniowe Beatlesów. Nasza przyjaźń i miłość, jakie biją z tego filmu, przypomniała mi, jak piękne to były czasy" - powiedział McCartney.

Amerykańska premiera "The Beatles: Get Back" została zaplanowana na 4 września. Daty premier w innych krajach zostaną podane w terminie późniejszym.