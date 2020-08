"The Batman": Kolega z planu nie rozpoznał Colina Farrella w charakteryzacji Pingwina

Jednymi z najbardziej dyskutowanych fragmentów opublikowanego niedawno pierwszego zwiastuna filmu „The Batman” Matta Reevesa były krótkie sceny, w których można zobaczyć Colina Farrella w charakteryzacji Oswalda Cobblepota znanego też jako Pingwin.

Powodem zainteresowania fanów jest całkowita przemiana Farrella, który zniknął pod charakteryzacją. Efekt przemiany był tak duży, że aktora nie rozpoznał nawet jeden z partnerujących mu aktorów. Jeffrey Wright, któremu sławę przyniosła rola w serialu "Westworld", w filmie "The Batman" wciela się w postać komisarza Gordona.



Reklama

Aktor w jednym z wywiadów wyznał, że charakteryzacja Pingwina autorstwa Mike’a Marino była tak dobra, że przeszedł obok Farrella, ale go nie rozpoznał.

"Pracowałem już wcześniej z Marino i muszę przyznać, że jest niewiarygodny. Pewnego dnia Colin wkroczył na plan, a ja przeszedłem obok niego i zacząłem go pytać: 'Hej, kolego, co się dzieje, gdzie jest Colin? Będziemy kręcić?'. Było to dość niezwykłe" - wspomina Wright.

Lista produkcji, nad którymi pracował w przeszłości Mike Marino jest imponująca. Są na niej m.in. takie filmy jak "Irlandczyk", "Czarny łabędź" i "Truposze nie umierają" oraz serial "Detektyw".

"The Batman" będzie pierwszym od 1992 roku filmem kinowym z uniwersum Batmana, w którym pojawi się postać Pingwina. Poprzednio w jego rolę w filmie "Powrót Batmana" Tima Burtona wcielał się Danny DeVito. Oswald Cobblepot, czyli Pingwin, jest także jednym z bohaterów telewizyjnego serialu "Gotham". W nim w jego rolę wciela się Robin Lord Taylor.

Wideo Jeffrey Wright Didn't Recognize Colin Farrell on the Set of 'Batman'

Film wyreżyserowany przez Matta Reevesa trafi do kin 1 października 2021 roku. W roli Człowieka-Nietoperza wystąpi w nim znany ze "Zmierzchu" Robert Pattinson, który udowodni, że wampiry rzeczywiście zmieniają się w nietoperze.