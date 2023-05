"That's Amore!": Katherine Heigl i John Travolta w komedii romantycznej

Jak informuje portal "Deadline", zdjęcia do komedii romantycznej rozpoczną się w sierpniu tego roku. Jej bohater, Nick Venere (w tej roli John Travolta ), to mężczyzna, który nigdy się nie ożenił, a najlepsze czasy randkowania ma już dawno za sobą. Nikt nigdy nie powiedział do niego "kocham cię" i Nick pogodził się z tym, że nigdy już nie usłyszy tych słów.



Introwertyczka Patty Amore ( Katherine Heigl ) też ma swoje problemy spowodowane nerwowymi tikami i nawykami. Z powodu tajemnicy z przeszłości i nadopiekuńczego ojca odpuściła sobie szukanie drugiej połówki. Kiedy Nick i Patty dosłownie wpadają na siebie, łączy ich natychmiastowa więź.

Twórcy komedii romantycznej "That's Amore!" zapowiadają, że na widzów czekają przezabawne perypetie dwojga emocjonalnie "uszkodzonych" ludzi, w których rodzący się związek zaczynają wtrącać się rodziny obojga. Nick Vallelonga , który jest autorem scenariusza i reżyserem tego filmu, zajmie się też jego produkcją poprzez swoją firmę Vallelonga Productions. Producentem wykonawczym będzie firma PPP.

"Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani niż teraz, gdy ogłaszamy, że pierwszym filmem, który wyprodukujemy będzie 'That's Amore!'. Niezrównana siła gwiazd i ujmujący, romantyczny urok tego filmu będzie świadectwem jakości produkcji, jakie prezentować będzie nabywcom PPP" - powiedziała prezeska firmy, Tamara Birkemoe.

Nick Vallelonga: Syn bohatera "Green Book"

Międzynarodową rozpoznawalność i sławę przyniósł Nickowi Vallelondze napisany i wyprodukowany przez niego film "Green Book" z 2018 roku opowiadający prawdziwą historię jego ojca, Tony'ego "Wargi". Vallelonga próbuje też swoich sił w aktorstwie. Ostatnio można było go oglądać w prequelu serialowej "Rodziny Soprano", filmie "Wszyscy święci New Jersey" .