Stworzony przez Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza "Grindhouse" nie podbił kin. Aby uratować ten projekt, podzielony został on na dwa osobne filmy - "Planet Terror" oraz "Death Proof" - które trafiły do kin poza Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie od powodzenia filmu, wyobraźnią fanów zawładnęły fałszywe trailery wyreżyserowane na potrzeby tego projektu przez Rodrigueza, Edgara Wrighta, Eliego Rotha i Roba Zombiego. Widzowie namawiali reżyserów do nakręcenia filmów na ich podstawie. Do tej pory powstał jednak tylko jeden - wyreżyserowana przez Rodrigueza "Maczeta" z 2010 roku.

"Thanksgiving": O czym opowie film?

Drugim pełnometrażowym filmem na podstawie zwiastunów z "Grindhouse" będzie "Thanksgiving" ("Święto Dziękczynienia") w reżyserii Eliego Rotha. Do kin na całym świecie trafi 17 listopada tego roku. W rolach głównych występują w nim Patrick Dempsey , Addison Rae, Milo Manheim, Nell Verlaque, Jalen Thomas Brooks, Rick Hoffman, Gina Gershon, Chris Sandiford, Tim Dillon i Tomaso Sanelli. Scenariusz filmu razem z Rothem napisał Jeff Rendell. Projekt zapowiada nowy zwiastun udostępniony w sieci.

W opisie fabuły filmu "Thanksgiving" czytamy, że po zakończonych tragedią zamieszkach związanych z Czarnym Piątkiem, tajemniczy morderca inspirujący się Świętem Dziękczynienia terroryzuje mieszkańców miasteczka Plymouth w stanie Massachusetts. To miejsce, w którym narodziła się ta tradycja. Pierwszy zwiastun tej produkcji zapowiada krwawe atrakcje przygotowane przez Rotha. "Resztek nie będzie" - obiecuje hasło reklamowe "Thanksgiving".