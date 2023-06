"Teściowie 2": O czym opowie sequel polskiego hitu?

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.



Na planie filmu "Teściowie 2" ponownie spotkali się Maja Ostaszewska , Izabela Kuna i Adam Woronowicz . Do obsady dołączył Eryk Kulm Jr.

Gwiazdor "Filipa" tak argumentował przyjęcie roli Jana: "W projekcie najbardziej zainteresowała mnie wspaniała obsada, z którą, jak się później okazało, miałem niezwykle wielką przyjemność się spotkać. Wspaniali aktorzy i wspaniali ludzie. Mogłem dużo się od nich nauczyć. Przyjęli mnie niesamowicie ciepło, bo jednak wchodzić do drugiej części tak znakomitego filmu, jako nowa postać, to nie lada wyzwanie. Szczególnie jeśli aktorzy są tak fenomenalni. Na szczęście nie dali mi odczuć tej presji, wręcz przeciwnie - przyjęli mnie jak 'swojego' i myślę, że naprawdę złapaliśmy wspólny język.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Teściowie 2" [teaser] materiały prasowe

"Oprócz aktorów, oczywiście zainteresował mnie również scenariusz - pierwsza część filmu była wspaniale napisaną, niesamowicie śmieszną, ale też doskonale poprowadzoną historią, więc kiedy w filmie jest tyle argumentów za, to grzechem byłoby nie przyjąć takiej roli" - dodał Kulm Jr.



Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski, za reżyserię Kalina Alabrudzińska .

Producentem filmu jest AKSON STUDIO. Koproducentami są TVN Warner Bros. Discovery oraz NEXT FILM. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada NEXT FILM. Film realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.