Czy film ma szansę stać się klasyką gatunku? Dlaczego widzowie w trakcie październikowych seansów w USA i w Wielkiej Brytanii mdleli, wymiotowali, albo potrzebowali natychmiastowej interwencji medycznej? Czy w Polsce będzie podobnie?



"Terrifier 2. Masakra w święta" w polskich kinach

Maniakalny zabójca klaun Art (w tej roli David Howard Thornton) wrócił, by ponownie karmić się strachem swoich ofiar i budzić grozę. Jakiś czas temu reżyser wystosował specjalne oświadczenie do mediów. Z jednej strony, aby ostrzec widzów przed "Terrifier 2. Masakrą w święta", a z drugiej - by przygotować ich na krwawą ucztę. Czytamy m.in., że: "ten film zawiera brutalne sceny przemocy. Widzowie o wrażliwych sercach i żołądkach powinni o tym pamiętać. Zostaliście ostrzeżeni".

Chociaż możemy się tylko domyślić prawdziwych intencji Damiena Leone, pewne jest to, że "Terrifier 2. Masakra w święta", nie jest propozycją dla widzów o słabych nerwach. To rasowy horror dla prawdziwych fanów gatunku. Dla nich to będzie nie lada gratka i wydarzenie, na które czekali od lat.

Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych aż wrze od dyskusji o filmie "Terrifier 2. Masakra w Święta". Fani horroru są zgodni, że sequel "Terrifiera" powinien przyćmić pełnometrażową produkcję z 2016 roku.

Warto wspomnieć, że "Terrifier 2. Masakra w Święta" był jednym z najbardziej krwawych i brutalnych filmów, które wyemitowano na październikowym Splat!FilmFest w Londynie. Po zakończeniu festiwalu produkcja zebrała ponad 89 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

Co warto zaznaczyć, oryginalność filmu zauważają też krytycy. Sammy Gecsoyler z "The Guardian" napisał: "Trzymajcie mocno swoje nerwy i żołądek. Ta jatka jest zbyt dobra, żeby zemdleć w trakcie oglądania".

Horror można już oglądać w Polsce w ramach Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival, który odbywa się w dniach od 26 do 30 października 2022 roku w Warszawie i we Wrocławiu oraz w wersji online.

Czy w Polsce spotka się z równie entuzjastycznym przyjęciem? Na jednym z popularnych portali filmowych przeważają pozytywne opinie. Niektórzy internauci zauważyli, że film jest brutalny i ociekający krwią.

"Trzeba przyznać, że jest tam naprawdę mocna i sadystyczna scena. Moim zdaniem mocniejsza niż w pierwszej części i jestem w stanie uwierzyć, że wrażliwszym się może niedobrze przy niej zrobić" - napisał jeden z internautów. Inny z kolei dodał: "Jeśli chodzi o gore, jest mocno, brutalnie i obrzydliwie, czyli tak jak powinno być w 'Terrifierze'. Zwłaszcza scena w sypialni. Chociaż chyba bardziej obrzydliwa niż te wszystkie mordy była scena między napisami końcowymi"

"Terrifier 2. Masakra w święta": Co wiemy o filmie?

Akcja produkcji "Terrifier 2. Masakra w święta" rozgrywa się w Halloween. Tym razem klaun Art na swoje ofiary upatrzy Siennę (Lauren LaVerra), jej najbliższych, oraz przyjaciół nastolatki. Maniakalny zabójca znowu pokaże swoją prawdziwą bezlitosną twarz i udowodni, że jego okrucieństwo nie zna granic.

W filmie wystąpili, m.in.: David Howard Thornton, Lauren LaVerra, Samantha Scaffidi, Griffin Santopietro, Elliott Fullam i Chris Jericho.

Zdjęcie Lauren LaVerra w filmie "Terrifier 2. Masakra w święta" / materiały prasowe

Dystrybutorem filmu jest Monolith Films.