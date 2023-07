Teresa Orlowski: Od zakonnicy do... kelnerki

Teresa Orlowski, a właściwie Teresa Orłowska z domu Maduzia, urodziła się 29 lipca 1953 roku w Dębicy. Wychowywała się we Wrocławiu w robotniczej, bardzo religijnej rodzinie. To właśnie za sprawą wartości, jakie wpajała jej rodzina, w dzieciństwie marzyła o tym, by zostać... zakonnicą. Gdy dorastała, szybko jednak ten plan porzuciła. Marzyła o innym życiu. Początkowo trudno jej jednak było wyrwać się szarej codzienności PRL-u.

Tuż po zasadniczej szkole zawodowej, rozpoczęła pracę w sklepie spożywczym. Dość wcześnie wyszła również za mąż - jej wybrankiem był taksówkarz, ale związek nie przetrwał próby czasu.

Szczęścia postanowiła poszukać za granicą, w tym celu w drugiej połowie lat 70. udała się do Bochun - miasta w zachodniej części Niemiec. Na początku pracowała jako kelnerka, ale dość szybko wydarzyło się coś, co odmieniło jej życie.

Została jedną z największych gwiazd filmów dla dorosłych w Europie

Podczas jednej ze zmian w klubie, zwróciła uwagę fotografa Petera Filipa, który zaproponował pięknej Polce artystyczną sesję. Orlowski zapozowała bez ubrań i z miejsca zachwyciła męską publiczność. Krótko później poznała przyszłego męża - reżysera i producenta filmów dla dorosłych, Hansa Mosera. Początkowo grała w realizowanych przez niego produkcjach, a potem razem założyli firmę wydawniczą VTO, w której najpierw wydawali magazyny dla dorosłych, a później wspólne filmy. Największy sukces przyniosła im "Lisia Dama" z udziałem Orlowski. Polka szybko stała się jedną z największych gwiazd europejskich, występujących w produkcjach o tej tematyce.

Filmy Orlowski i Mosera szmuglowano także do innych krajów, w tym do Polski. Biznes się rozrastał, a małżonkom zdecydowanie żyło się dobrze - mieli doskonałą intuicję i niemal każdy pomysł przekuwali w sukces.

Ich dobra passa skończyła się w latach 90. Wtedy też rozpadło się ich małżeństwo. Orlowski zdecydowała się nieco przebranżowić - założyła kanał sygnowany własnym nazwiskiem, na którym każdej nocy nadawano specjalny blok z filmami dla dorosłych. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a Polka na nowym biznesie zaczęła zarabiać krocie. Szybko pojawiły się jednak kłopoty. Jak czytamy w "Życiu na gorąco": "Skala telewizyjnej działalności Orlowski zaskoczyła urzędników, postanowili więc ją ukrócić. Dowodzili, że produkcje są gorszące i nie zmienia tego faktu czas ich emisji". Aktorka postanowiła założyć wówczas nową firmę, ale ta dosyć szybko splajtowała.

Orlowski popadła w długi, których nie dała rady spłacić. Ratunkiem dla niej była ucieczka do Hiszpanii. W tym kraju przebywa do dziś i nie zamierza wracać ani do Niemiec, ani do Polski.

