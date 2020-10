"Tenet" pokonany przez... komedię z De Niro

"Wojna z dziadkiem" na szczycie amerykańskiego box office'u! Familijna komedia prześcignęła "Tenet" Christophera Nolana. Najnowszy film z Robertem De Niro, Christopherem Walkenem, Umą Thurman i Jane Seymour wkrótce w kinach

Kadr z filmu "Wojna z dziadkiem" /materiały prasowe

Komedia familijna "Wojna z dziadkiem" w miniony weekend przebojem wdarła się na pierwsze miejsce amerykańskiego zestawienia box office. Tym samym najnowszy film z udziałem Roberta De Niro odebrał pałeczkę pierwszeństwa filmowi "Tenet" w reżyserii Christophera Nolana, który w USA był bezkonkurencyjny przez ostatnie sześć tygodni.



"Wojna z dziadkiem" to utrzymana w duchu ponadczasowych hitów "Kevin sam w domu" i "Klan urwisów", komedia familijna na podstawie książkowego bestsellera Roberta Kimmela Smitha. Na ekranie u boku Roberta De Niro i Chritsophera Walkena - nominowana do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej - Uma Thurman ("Pulp Fiction"), dziecięce gwiazdy Hollywood: Juliocesar Chavez ("Transformers: Ostatni Rycerz", serial "Kidding") i Laura Marano ("Lady Bird") oraz doskonale znana polskim widzom z roli w serialu "Doktor Quinn" - Jane Seymour.

Za kamerą filmu stanął zaś Tim Hill, twórca przebojów: "Alvin i wiewiórki", "Garfield 2" oraz animacji "Hop". "Wojna z dziadkiem" to historia zmagań rezolutnego wnuka z seniorem rodu, który przypadkiem zajął jego pokój. Co z tego wyniknie, przyprawi was o nieprzerwany atak śmiechu.

Peter jest w siódmym niebie, kiedy dowiaduje się, że jego ukochany dziadek Ed (Robert De Niro) zamieszka razem z nim w domu. Radość chłopca nie trwa długo, bo okazuje się, że starszy pan zajmie jego pokój, a on sam będzie musiał przenieść się na poddasze. Peter bardzo kocha dziadka, ale jeszcze bardziej pragnie odzyskać swój kącik. Nie mając wyboru, wypowiada seniorowi wojnę!

Z pomocą przyjaciół wymyśla coraz bardziej przewrotne, podstępne i totalnie zwariowane pomysły, aby osiągnąć swój cel. Jednak dziadek okazuje się godnym przeciwnikiem. Zamiast poddać się, próbuje wyrównać rachunki, w czym pomagają mu stary druh Jerry (Christopher Walken) oraz gotowa na wszystko Diane (Jane Seymour). Kiedyś Ed i wnuczek byli świetnymi kumplami, dziś wstąpili na wojenną ścieżkę. Kto okaże się zwycięzcą w tym zaciętym starciu pokoleń?