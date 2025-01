Ten utwór z "Babygirl" wybrany był celowo. Reżyserka zdradza szczegóły

"Babygirl" - o czym jest film?

"Babygirl" to najnowszy projekt z udziałem cenionej aktorki Hollywood - Nicole Kidman. Zdobywczynię kilkudziesięciu nagród w tym Oscara, Złotego Globu, Emmy i BAFTA znamy z takich tytułów jak "Inni", "Totalna magia", "Aquaman" czy "Żona na niby".

Film opowiada historię Romy (w tej roli Nicole Kidman), która ma wszystko. Stoi na czele prężnie działającej innowacyjnej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodego stażystę Samuela. Mimo dzielącej ich różnicy wieku, rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Romy rozpoczyna ekscytującą podróż w głąb siebie, która może kosztować ją utratę pozycji i rodziny. Czy zaryzykuje wszystko i da się ponieść swoim najskrytszym pragnieniom?

Na ekranie aktorce partnerują: najbardziej znany hiszpański amant Hollywood Antonio Banderas oraz obiecujący brytyjski aktor młodego pokolenia Harris Dickinson, który popularność zdobył rolą w nagrodzonym Złotą Palmą w Cannes filmie Rubena Östlunda "W trójkącie".

Od 10 stycznia film dostępny jest w polskich kinach. Dystrybutorem filmu jest M2 Films.

Halina Reijn o muzyce w "Babygirl"

Jedną z najbardziej charakterystycznych scen w filmie jest ta, w której Samuel tańczy przed Romy bez koszulki do piosenki "Father Figure" George'a Michaela. Dzięki tej scenie utwór popularnego muzyka stał się popularny wśród użytkowników TikToka, którzy nagrywają wideo z jego użyciem.

"To niesamowite, że 'Father Figure' stało się wiralowe, a ludzie tańczą do tego na TikToku. Uważam, że to świetny sposób na poruszenie tych tematów, na rozmowę o naszej szczerej wrażliwości, co jest dla mnie bardzo ważne w życiu" - mówi Halina Reijn w rozmowie z "IndieWire".

Reżyserce bardzo zależało na konkretnym wyborze utworów do filmu. Celowo wykorzystała utwory z pokolenia Romy, takie jak "Never Tear Us Apart" INXS i "Father Figure" George'a Michaela.

"Chciałam, aby te piosenki należały do świata Nicole, mojego pokolenia" - zdradziła.

Zdjęcie Nicole Kidman i Harris Dickinson w filmie "Babygirl" / materiały prasowe

Twórczyni filmu "Babygirl" wyjaśniła, że życie George'a Michaela było dla niej największą inspiracją: "To także kwestia wolności dla mnie. Całe życie George'a Michaela i to, jak stopniowo odważał się być sobą, jest dla mnie bardzo ważne i stanowi wielką inspirację."

"Zastanawiałam się, czy możliwe jest kochać i akceptować wszystkie różne warstwy samej siebie, nie tylko te, które komfortowo pokazuję przyjaciołom czy światu zewnętrznemu, ale także te, których się wstydzę czy obawiam" - powiedziała Reijn.

