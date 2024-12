Ten film stał się świątecznym klasykiem. Nie to było zamiarem autorki

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Jeśli film "Holiday" z 2006 roku znajduje się na waszej liście świątecznych filmów, które koniecznie trzeba obejrzeć, to... w rzeczywistości nie było to intencją Nancy Meyers. Scenarzystka i reżyserka uwielbianej produkcji ujawniła niedawno w podcaście "Hollywood Gold", że nigdy nie brała pod uwagę, że może trafić do świątecznej kategorii.

Zdjęcie Kate Winslet i Jack Black w filmie "Holiday" / Album Online / East News