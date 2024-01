Ten film powstawał aż 8 lat i kosztował 150 milionów dolarów!

"Jeszcze może za wcześnie żeby mówić o trendzie, ale magia, sposób opowiadania obrazem i legendarne opowieści z Dalekiego Wschodu zaczynają przyciągać uwagę coraz większej grupy widzów. W lutym na jedną z platform streamingowych trafi wyczekiwany serial "Szogun", który w nowej odsłonie pokaże historię opowiedzianą pierwszy raz 44 lata temu. Czy staliśmy się bardziej otwarci i ciekawi tego, co może zaoferować azjatycka kultura? Fenomen "Parasite", który stał się sensacją podczas gali rozdania Oscarów cztery lata temu, zdobywając cztery statuetki, przyciągnął w Polsce do kin 435 tysięcy widzów. Kino azjatyckie w ostatnich latach zaczyna wypełniać po brzegi nie tylko sale kin studyjnych, ale coraz śmielej zagląda też do dużych sieci kinowych. "Na pewno warto zwrócić uwagę na tytuły, które były sukcesem na lokalnych rynkach. Produkcje azjatyckie na pewno zaskoczą swoją oryginalnością wszystkich widzów, którzy wychowani są głównie na historiach z Hollywood" - ocenia nowy trend Moritz Hemminger, Head of Sales z niemieckiej firmy dystrybucyjnej Playmaker.



"Narodziny Bogów": Chińska superprodukcja za 150 milionów dolarów

Rozpoczynający się Rok Smoka przynosi do polskich kin chińską superprodukcję "Narodziny Bogów", której budżet osiągnął rekordowe 150 milionów dolarów.

"Narodziny Bogów" w reżyserii Wuershan są adaptacją XVI-wiecznej powieści fantasy. Zapowiadana jako kinowe wydarzenie produkcja jest ekranizacją legendy, którą znają miliony ludzi na świecie. To zrealizowana z rozmachem opowieść o największej bitwie, którą stoczyła ludzkość 3000 lat temu z Bogami i Demonami, walcząc o przetrwanie na Ziemi.

Zdjęcie Plakt filmu "Narodziny Bogów" / materiały prasowe

Pokazy filmu "Narodziny Bogów" odbędą się w sieciach kin Multikino i Cinema City w dniach: 27, 28 i 29 stycznia.