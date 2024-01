Ten film podbija TikTok! Widzowie szaleją! Kiedy polska premiera?

Anna Kempys

"Tylko nie ty" ("Anyone But You") to nowa komedia romantyczna, której bohaterów grają gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney i znany z "Top Gun: Maverick" Glen Powell. Film robi prawdziwą furorę na TikToku. Kiedy produkcję zobaczą polscy widzowie?

Sydney Sweeney i Glen Powell w filmie "Tylko nie ty" /materiały prasowe