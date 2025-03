Czy możliwe jest połączenie horroru, erotyki i romansu? Film "Together" dowodzi, że jak najbardziej. To wizjonerska mieszanka tych gatunków, która zachwyci zarówno fanów "Substancji", jak i... "Babygirl". Jak to możliwe?

Jak zauważyła Tina Kakadelis, oceniająca film na Rotten Tomatoes: "'Together' to horror dla romantyka, którego każdy z nas ma w sobie". Z kolei recenzentka MovieWeb napisała: "Rzadko zdarza się film, który potrafi uchwycić brutalną szczerość naszych najbardziej intymnych relacji z taką wyrazistością, nie mówiąc już o takim, który skutecznie równoważy niezwykły humor z egzystencjalnym lękiem".

Główne role w "Together" zagrali Alison Brie, gwiazda serialu "Glow" oraz znany z "Iluzji" Dave Franco, którzy są też parą w życiu prywatnym. Oboje przyznają, że do wspólnego udziału w tym projekcie przekonał ich niezwykły scenariusz Michaela Shanksa, odpowiadającego również za reżyserię.

"U podstaw tej historii leży napięcie między głównymi bohaterami i to nas do niej przyciągnęło. Dzięki naszej wzajemnej relacji mogliśmy naprawdę zaryzykować i zagłębić się w to przez co przechodzą bohaterowie"- powiedział Franco w wywiadzie dla magazynu "People".

Brie zaś dodała: "Scenariusz Shanksa był doskonały. Jesteśmy bardzo wybredni, jeśli chodzi o projekty, w których razem działamy, ale ten miał sens".

"Together": O filmie

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.