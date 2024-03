Podobnie jak do amerykańskich kin, również na polskie ekrany film wejdzie pod tytułem "Beetlejuice Beetlejuice". To o tyle znaczące, że w części pierwszej trzykrotne wypowiedzenie imienia tytułowego bohatera wywoływało go z zaświatów. Sequel hitowego filmu z 1988 roku zadebiutuje w multipleksach 6 września 2024 roku.

"Sok z żuka 2": Co wiadomo o produkcji?

Niewiele wiadomo na temat fabuły kontynuacji "Soku z żuka" . Znana jest za to obsada, w której znajdują się artyści związani z sukcesem pierwszej części filmu - Michael Keaton , Winona Ryder i Catherine O'Hara . Na fotelu reżysera zasiądzie ponownie Tim Burton . Wiadomo również, że gwiazdom części pierwszej partnerować będą: Jenna Ortega , która zagra córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux .



Jedną z ról zagra ponadto Monica Bellucci , prywatnie partnerka reżysera. Ma wcielić się w... żonę tytułowego bohatera. Z kolei Willem Dafoe przyznał, że on również znalazł się w obsadzie, a przypadła mu rola "policjanta w zaświatach". "Jestem martwą osobą, która za życia była gwiazdą kina akcji klasy B" - zdradził. - "Po wypadku przeniosłem się na tamten świat, gdzie dzięki swoim umiejętnościom zostałem detektywem".

Jednym z producentów sequela będzie Brad Pitt poprzez należącą do niego firmę Plan B. Autorami scenariusza filmu są Alfred Gough i Miles Millar, którzy pracowali z Burtonem przy hitowym serialu Netfliksa - "Wednesday" .

Zdjęcia do drugiej części "Soku z żuka" rozpoczęły się w Londynie 10 maja 2023 roku. Zostały jednak przerwane z powodu strajku aktorów. Jak zdradził Burton, stało się to niecałe dwa dni przed planowanym końcem realizacji. "Jestem wdzięczny za to, co udało nam się zrealizować do tej pory. Dosłownie zabrakło półtora dnia. Wiemy, co jeszcze musimy nakręcić. 99 procent materiału już mamy" - powiedział Burton w rozmowie z "Independent".

30 listopada, reżyser na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie z planu, którym ucieszył wszystkich fanów. "Właśnie skończyłem kręcić 'Sok z żuka'. Dziękuję wszystkim zaangażowanym" - napisał pod fotografią.