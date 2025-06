Ten bohater posłużył za inspirację dla Bonda. Wcieli się w niego ikona kina

Matthew McConaughey: zagra kultowego detektywa

Na przestrzeni lat powstało kilka filmów przedstawiających losy tego bohatera. Pierwszym był "I, the Jury" z 1953 roku, oparty na powieści pod tym samym tytułem. Później debiutowały m.in. "The Girl Hunters" (1963), "My Gun is Quick" (1957), "Brutalna gra" (1982) czy "Śmierć przed kamerą" (1989). W postać Mike’a Hammera wcielali się tacy aktorzy jak Biff Elliot, Armand Assante, Roberta Braya.

Książki o przygodach detektywa rozeszły się w nakładzie 250 milionów egezmplarzy, a Mike Hammer posłużył za inspirację innym pisarzom. Na nim wzorowani są Brudny Harry, Jack Reacher czy James Bond. Jak przypomina serwis Deadline, sam Ian Fleming (autor przygód agenta 007 - przyp. red.], Bond miał być brytyjską odpowiedzią na Hammera.

Matthew McConaughey: 2025 jest jego rokiem

Jak na razie nie znamy szczegółów nowego projektu, ale McConaughey i Pizzolatto są w niego niezwykle zaangażowani. Ostatnio krążyły plotki, że obaj zainteresowani są realizacją kolejnej odsłony “Detektywa" (z obsadą z pierwszego sezonu), jednak na razie pierwszeństwo ma Mike Hammer.

Przed Matthew McConaughey'em intensywny czas - w tym roku miał już premierę jeden film z jego udziałem ("The Rivals od Amziach King"), który został ciepło przyjęty na Festiwalu Filmowym SXSW. Wkrótce zobaczymy go w thrillerze "The Lost Bus" oraz serialu "Brothers", na planie którego ponownie spotka się z kolegą z "Detektywa" - Woodym Harrelsonem.

