"edukując RITĘ" w reżyserii Eugeniusza Korina

Sztuka "edukując RITĘ" Wylly'ego Russella w reżyserii Eugeniusza Korina to dwuosobowa sztuka, w której występują Mirosław Baka oraz Maria Dębska . Widzowie usłyszą re-kompozycję Czterech Pór Roku Vivaldiego w wykonaniu Maxa Richtera.

Główny bohater, Frank, jest wykładowcą uniwersyteckim. Znudzony monotonią i rutyną, które królują w jego życiu, często sięga po alkohol. Rita to fryzjerka, która chce odmienić swoje dotychczasowe życie, dlatego zapisuje się na kurs literatury.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Ich drogi się krzyżują. Mimo że dzieli ich wszystko, to znajdują punkt wspólny podczas wykładów z literatury, które stają się dla obojga lekcjami życia.

Sztuka Wylly'ego Russella zadebiutowała w Londynie w 1980 roku i od tamtej pory króluje na deskach teatru w dziesiątkach różnych krajów.

Jubileusz 30-lecia formacji Tercet czyli Kwartet

24 września na scenie Teatru 6.piętro odbył się jubileusz 30-lecia formacji Tercet czyli Kwartet. W składzie znaleźli się m.in. Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus oraz pięcioosobowy zespół akompaniujący.

"Artyści w oryginalny i mądry sposób połączą muzykę estradową, kabaretową i teatralną. Świetnie pastiszują światowe i polskie przeboje, korzystając z tekstów i tłumaczeń wybitnych autorów, pojawiają się m.in: Młynarski, Kofta, Cygan, Nowak, Waligórski, Sosnowski. Śpiewają: po włosku, hiszpańsku, piosenki Krzysztof Krawczyka, ABBY, Złote Przeboje, WSK i inne... wszystko z ogromnym poczuciem humoru i dystansem" - czytamy w oficjalnym opisie spektaklu.

Instagram Rolka Rozwiń

"[...] LOVE" w reżyserii Eugeniusza Korina

Anna Dereszowska, Joanna Liszowska, Marek Kalita i Lesław Żurek zaprezentują na deskach Teatru 6.piętro sztukę "[...] LOVE" w reżyserii Eugeniusza Korina, która jest sceniczną wersją sztuki autorstwa wybitnego angielskiego dramatopisarza Alana Ayckbourna "Things We Do for Love".

Akcja "[...] LOVE" rozgrywa się na trzech poziomach wiktoriańskiej kamienicy. Losy i rozterki mieszkańców się przeplatają, na zawsze zmieniając ich dotychczasowe życie. "Spektakl […] LOVE jest pełen zaskakujących rozwiązań inscenizacyjnych, wynikających z niecodziennych wymagań autora sztuki do przebiegu jej akcji. Ważną rolę wśród nich odgrywają wymowna scenografia, rzadko spotykane w teatrach projekcje animacji oraz wyjątkowo klimatyczna muzyka zespołu MUSE" - czytamy w opisie spektaklu.

Premiera galowa odbędzie się 25 listopada.

Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Wiktora Zborowskiego

19 stycznia 2024 roku w Teatrze 6.piętro będzie miał miejsce jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Wiktora Zborowskiego. Aktor ma na swoim koncie setki ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Znany z takich tytułów jak "Miś", "C.K. Dezerterzy" czy "Ogniem i mieczem" jest ulubieńcem publiczności. Na początku roku z okazji jubileuszu odbędzie się wyjątkowy koncert.