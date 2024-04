Tom Ripley to mieszkający w Nowym Jorku oszust, który na prośbę zamożnego mężczyzny wyjeżdża do Włoch z zadaniem sprowadzenia do domu krnąbrnego i rozrywkowego syna swojego zleceniodawcy. Okazuje się jednak, że cała sprawa nie jest będzie taka prosta - Ripley zostaje wciągnięty w świat pełen oszustów i kłamstw.

W główną rolę wcielił się znany z "Sherlocka" oraz "Fleabag" Andrew Scott. Na ekranie partnerują mu Dakota Fanning (jako Marge Sherwood) oraz Johnny Flynn (jako Dickie Greenleaf). Serial "Ripley" jest oparty na powieści autorstwa Patricii Highsmith. Pierwotnie miniserial miał zadebiutować na Showtime, jednak finalnie znalazł nowy dom na platformie Netflix .

To nie pierwsza i niejedyna adaptacja bestsellerowej powieści. Zanim "Ripley" z Andrew Scottem w roli głównej trafił na Netfliksa, powstało aż pięć filmów, opowiadających tę historię.

"W pełnym słońcu", reż. René Clément, 1960 r.

Fabuła "W pełnym słońcu" w reżyserii Francuza, René Clément, koncentruje się przede wszystkim na relacji Ripleya z Greenleafem. W rolę główną wcielił się Alain Delon, dla którego jest to jedna z najlepszych kreacji aktorskich w jego karierze. Na ekranie partnerowali mu Maurice Ronet i Marie Laforêt.

"Amerykański przyjaciel", reż. Wim Wenders, 1977 r.

" Amerykański przyjaciel " w reżyserii Wima Wendersa to nieoczywista ekranizacja prozy Patricii Highsmith. Tym razem przedstawiono losy z książki "Gra Ripleya". Początkowo sama autorka nie była zadowolona z filmu, bowiem wydawał się być daleki od jej powieści. Z czasem jednak doceniła dzieło Wendersa.

W roli głównej tym razem oglądamy Dennisa Hoppera, jako Jonathan Zimmermann wystąpił Bruno Ganz.

"Utalentowany pan Ripley", reż. Anthony Minghella, 1999 r.

Film "Utalentowany Pan Ripley" to najpopularniejsza adaptacja powieści Highsmith. W rolach głównych plejada hollywoodzkich gwiazd: Matt Damon jako Tom Ripley, Jude Law jako Dickie Greenleaf i Gwyneth Paltrow jako Marge Sherwood.

Tytuł w reżyserii Anthony'ego Minghelli jest adaptacją pierwszej części książkowej serii i jest najbardziej przystępną wersją historii przygód Ripleya. Fabuła skupia się na obsesji głównego bohatera na punkcie Dickiego. To trzymający w napięciu kryminał z zachwycającymi zdjęciami i świetnym aktorstwem.

"Gra Ripleya", reż. Liliana Cavani, 2002 r.

"Gra Ripleya" to kontynuacja "Utalentowanego Pana Ripleya", lecz tym razem w tytułowej roli oglądamy Johna Malkovicha. Bohater przekonuje pewnego człowieka do dokonania morderstwa w zamian za dużą sumę pieniędzy. Sytuacja wymyka się spod kontroli i mężczyzna musi uciekać przed piętrzącymi się problemami.

Zdjęcie "Gra Ripleya" / FINE LINE FEATURES / Entertainment Pictures / Forum / Agencja FORUM

"Podstępny Ripley", reż. Roger Spottiswoode, 2005 r.

"Podstępny Ripley" uznawany jest za najmniej udaną adaptację kultowej powieści, choć nie brakuje w niej znanych twarzy (Willem Dafoe, Tom Wilkinson, Alan Cumming). Opowiada historię, przedstawioną w książce o tytule "Ripley pod wodą", która jest ostatnią z serii.