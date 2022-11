"Cloverfield Lane 10" zniknie z HBO Max 23 listopada

Po dramatycznym wypadku samochodowym, młoda kobieta odzyskuje przytomność w podziemnym schronie. Od mężczyzny, który się nią opiekuje, dowiaduje się, że nie tylko ocalił jej życie. Śmiercionośny atak chemiczny skaził ziemię, czyniąc ją niemożliwą do zamieszkania. Zdezorientowana, przerażona kobieta decyduje, że musi wydostać się ze schronu, bez względu na to, co zastanie po wyjściu na ziemię.

" Cloverfield Lane 10 " zniknie z HBO Max 23 listopada 2022 r.

"Pianista": Film zostanie usunięty z Canal+ 30 listopada

Obraz jest ekranizacją wspomnień z czasów wojny polskiego kompozytora i pianisty żydowskiego pochodzenia, Władysława Szpilmana ( Adrien Brody ). Szpilman trafił w czasie wojny do warszawskiego getta, gdzie pracował m.in. jako pianista w kawiarni Sztuka. Cudem uniknął deportacji z getta do obozu zagłady, los ten nie ominął jednak jego najbliższych. Ostatecznie Szpilman wydostał się z getta i po powstaniu warszawskim ukrywał się w ruinach wyludnionego miasta. Z pomocą przyszedł mu m.in. zauroczony jego talentem muzycznym niemiecki oficer, kapitan Wilm Hosenfeld.

" Pianista " zostanie usunięty z Canal+ 30 listopada 2022 r.

"Saint Maud": Horror zniknie z Canal+ 30 listopada

Maud jest młodą dziewczyną, która przyjeżdża do luksusowej posiadłości Amandy – byłej tancerki, która w ostatnich miesiącach życia korzysta z niego bez skrupułów. Dziewczyna przekonana o swojej ważniejszej misji, niż tylko opieka nad konającą Amandą, postanawia ocalić jej grzeszną duszę, co wkrótce zamienia się w niebezpieczną obsesję...

" Saint Maud " zniknie z Canal+ 30 listopada 2022 r.

Jakie produkcje zostaną usunięte z HBO Max? [listopad 2022 r.]

"Cloverfield Lane 10" - 23.11

"Mission: Impossible – Ghost Protocol" - 30.11

"Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" - 30.11

"Wojownicze Żółwie Ninja: Wyjście z cienia" - 30.11

"Oblężenie na ulicy Liperti" - 30.11

"Zapachy" - 30.11

"Rodzaj ciszy" - 30.11

"Piękny umysł" - 30.11

"Rosyjski spleen" - 30.11

"Telefon" - 30.11

"Klub Knuckledust" - 30.11

"Do ostatniej śmierci" - 30.11

"Detektyw małolat" - 30.11

"Hugo i jego wynalazek" - 30.11

"Tata kontra tata" - 30.11

"14 dni, 12 nocy" - 30.11

"Muidhond" - 30.11

"Piłat" - 30.11

"Nocna jazda" - 30.11

"Ray" - 30.11

"Mission: Impossible III" - 30.11

"Leśna gazetka" - 30.11

"Brzmienie ciszy" - 30.11

"Żółta Róża" - 30.11

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" - 30.11

"Monster Hunter" - 30.11

"Kronika tajemnic: Odnaleziona" - 30.11

"To, czego o mnie nie wiesz" - 30.11

"Pora wylinki" - 30.11

"Francuskie wyjście" - 30.11

"Mission: Impossible – Rogue Nation" - 30.11

"Wojownicze Żółwie Ninja" - 30.11

"David" - 30.11

"Mission: Impossible" - 30.11

"Mission: Impossible II" - 30.11

"Jak zostać zbirem" - 30.11

"Kronika tajemnic: Związani winoroślą" - 30.11

"Ostatni Serb w Chorwacji" - 30.11

"Nocka u Holly" - 30.11

"Zwrot" - 30.11

"Kłótnia" - 30.11

"Kształt wody" - 30.11

"Braveheart – Waleczne Serce" - 30.11

Jakie produkcje zostaną usunięte z Canal+? [listopad 2022 r.]

"Czarodzieje: Opowieści z Arkadii" - 22.11

"Narkowojny" - 22.11

"Kiler-ów 2-óch" - 22.11

"Daj znać, jak będziesz w domu" - 23.11

"Tajemnice Rock Island" - 23.11

"To nie byłam ja" - 23.11

"W niewoli przeszłości" - 23.11

"Pierwsza krew" - 23.11

"Oblicza błękitnej planety" - 23.11

"Gdzie jest Frida?" - 23.11

"Barbie: My dwie" - 24.11

"Mądrość wielorybów" - 24.11

"Transportowe megahuby" - 24.11

"Konstrukcje widmo" - 24.11

"DC's Legends of Tomorrow" - 24.11

"III Rzesza: droga do upadku" - 25.11

"Mistrzowie przekąsek w akcji" - 25.11

"Astrid i Lilly ratują świat" - 25.11

"Niewyjaśnione tajemnice świata" - 25.11

"Ranczo kosmitów" - 25.11

"LOL Surprise: Film" - 26.11

"Wykute w ogniu" - 26.11

"Symetria" - 26.11

"Wyścig zbrojeń: Jak wygrywano wojny" - 26.11

"Święty interes" - 27.11

"Dziewczyna z Plainville" - 27.11

"Ambassada" - 27.11

"Sowi dom" - 27.11

"Małe jest piękne" - 28.11

"Obcy w moim domu" - 28.11

"Zrodzeni do szabli" - 28.11

"Trick" - 29.11

"Gwiazdy lombardu" - 29.11

"Alaska: Następne pokolenie" - 29.11

"Ludzie gór" - 30.11

"Padrenostro" - 30.11

"Rodzinka" - 30.11

"Mój kraj taki piękny" - 30.11

"Wewnętrzna wojna" - 30.11

"Uwiecznione chwile" - 30.11

"Triumf" - 30.11

"Prognoza na miłość" - 30.11

"Poznajmy się jeszcze raz" - 30.11

"Żądło" - 30.11

"Korpoludki" - 30.11

"Influencer. W pogoni za lajkami" - 30.11

"S.W.A.T. - jednostka specjalna" - 30.11

"Jak Bóg szukał Karela" - 30.11

"Helmut Newton. Piękno i Bestia" - 30.11

"Płacz" - 30.11

"55 Kroków" - 30.11

"Miłość w trudnych czasach" - 30.11

"Herbie Hancock: Możliwości" - 30.11

"Seks - terapia" - 30.11

"Cierpienia młodych serc"- 30.11

"Architekt" - 30.11

"Pianista" - 30.11

"Oficer i szpieg" - 30.11

"Rekonstrukcja" - 30.11

"Słoneczna noc" - 30.11

"Nocna randka" - 30.11

"Nędznicy" - 30.11

"Saint Maud" - 30.11

"Książę Egiptu" - 30.11