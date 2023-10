Jeszcze przed premierą filmu "Taylor Swift: The Eras Tour" informowano, że w samej tylko przedsprzedaży biletów w Ameryce Północnej zarobił on ponad 100 milionów dolarów. Wyniki pierwszego weekendu wyświetlania są nieco niższe, ale wynika z tego jedynie, że nie wszystkie bilety zakupione w przedsprzedaży były biletami na weekendowe seanse. Stąd rozbieżność pomiędzy wcześniejszymi informacjami a zyskiem z box-office’u.



Kolejne 32 miliony dolarów koncertowy film Taylor Swift zarobił na pozostałych światowych rynkach. W sumie więc na jego koncie jest aktualnie 128 milionów dolarów. To znakomity wynik dla filmu, którego premiera została ogłoszona zaledwie sześć tygodni temu i nie towarzyszyła mu również żadna większa kampania promocyjna. Do nakręcenia popularności wystarczyły zapowiedzi premiery w mediach społecznościowych Taylor Swift, gdzie gwiazdę śledzi 350 milionów obserwatorów.

Taylor Swift pobiła rekord Justina Biebera

O sile piosenkarki świadczy też fakt, że żaden inny koncertowy film nie zarobił wcześniej takiej kwoty. Jak informuje portal "Variety", dotychczasowym liderem tego zestawienia był "Justin Bieber: Never Say Never" z 2011 roku, który zarobił 73 miliony dolarów. Z 96 milionami na koncie, "Taylor Swift: The Eras Tour" wyrównał box-office’owy rekord wszech czasów, jeśli chodzi o filmy z premierą w miesiącu październiku. Tyle samo zarobił w pierwszy weekend wyświetlania głośny "Joker". Analitycy rynku rozkładają ręce, jeśli chodzi o to, co wydarzy się dalej. "Musimy założyć, że film podwoi zyski, ale to sytuacja bez precedensu. Weszliśmy na nieznane terytorium" - przyznaje David A. Gross.



Drugim miejscem w zestawieniu musiał się zadowolić film "Egzorcysta: Wyznawca" , który który zarobił w ubiegły weekend 11 milionów dolarów. W sumie po dwóch tygodniach wyświetlania zyski tej produkcji na całym świecie wynoszą 85 milionów dolarów, co jest bardzo dobrym wynikiem. To dobry wynik, bo budżet tego filmu zamknął się w kwocie 30 milionów dolarów. Problemem jest jednak fakt, że wytwórnia wydała 400 milionów dolarów na zakup praw do tej serii.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u uzupełniają filmy "Psi Patrol: Wielki film" (7 milionów dolarów) "Piła X" (5,7 miliona) oraz "Twórca" (4,3 miliona).