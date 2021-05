Tawny Kitaen nie żyje. Aktorka miała 59 lat

Tawny Kitaen zmarła 7 maja w swoim domu w Newport Beach w Kalifornii. Aktorka i modelka, znana z ról w serialach Senfield" i "Herkules" oraz udziału w teledyskach zespołu Whitesnake, miała 59 lat. O jej śmierci poinformował "The New York Times".

Córka aktorki, Wynter Finley, potwierdziła smutne doniesienia. Przyznała także, że nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci.



Tawny Kitaen była aktorką, modelką i osobowością medialną. Szczyt jej kariery przypadał na lata 80. XX wieku. Sławę zyskała, występując m.in. w teledyskach do utworów hardrockowego zespołu Whitesnake, w tym do przeboju "Here I Go Again", była także żoną lidera tej grupy, Davida Coverdale'a.



Tawny Kitaen - życie i najważniejsze role

Urodziła się 5 sierpnia 1961 roku w San Diego. Na imię miała Julie, ale już w wieku 12 lat zaczęła posługiwać się pseudonimem Tawny. Od dzieciństwa chciała być gwiazdą. Drzwi do sławy otworzyła dla niej kariera w modelingu, później zainteresowała się aktorstwem.

W roku 1983 zadebiutowała w serialu "Malibu", rok później została obsadzona w głównej roli w dramacie "The Perils of Gwendoline in the Land of the Yik-Yak", a także komedii "Wieczór kawalerski", w której wcieliła w rolę przyszłej żony postaci granej przez Toma Hanksa.

Największą sławę zyskała, występując w czterech teledyskach hardrockowego zespołu Whitesnake, były to m.in. światowe hity "Here I Go Again" i "Is This Love".



W latach 90. XX wieku aktorka wystąpiła w sitcomie "Senfield". Wcieliła się również w rolę Daianeirę w słynnym serialu "Herkules" z Kevinem Sorbo w roli głównej. Podejmowała się także innych aktywności. Dubbingowała np. jedną z głównych bohaterek serialu animowanego "Kot Eek" - kotkę Annabelle. W programie "America's Funniest People" sprawdziła się z kolei w roli współprowadzącej.



Później Tawny Kitaen stała się gwiazdą kilku programów reality show, takich jak "The Surreal Life" i "Celebrity Rehab with Dr. Drew". Była żoną bejsbolisty Chucka Finleya, małżeństwo przetrwało kilka lat i zaowocowało narodzinami dwóch córek - Wynter i Raine.