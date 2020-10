Tatiana Maslany zaprzecza, że zagra komiksową superbohaterkę She-Hulk

We wrześniu tego roku świat obiegła informacja o tym, że Tatiana Maslany dostała główną rolę w serialu Marvela, którego bohaterką będzie żeńska odpowiedniczka Hulka, She-Hulk. Aktorka w jednym z ostatnich wywiadów zaprzeczyła tym rewelacjom .

Tatiana Maslany /GLAAD2020 /Getty Images

"To nieprawda. To komunikat prasowy, który wymknął się spod kontroli. Jedno wielkie nie. W przeszłości byłam wiązana z tymi rzeczami i prasa dotarła do takich informacji. Niestety nie jest to prawdą" - powiedziała aktorka w wywiadzie dla magazynu "The Sudbury Star".



"She-Hulk" to czwarta pozycja serialowa oparta na komiksach Marvela, która jest w fazie realizacji bądź preprodukcji. Na premierę czekają już "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" oraz serial poświęcony Lokiemu. Według informacji portalu "Deadline", reżyserką kilku odcinków nowego serialu ma być Kat Coiro (seriale "U nas w Filadelfii", "Współczesna rodzina", "Shameless: Niepokorni").



Ponieważ studia Marvela i Disneya nie komentują całej sytuacji, pozostają jedynie spekulacje. Wśród możliwych scenariuszy wymienia się trzy. Być może Maslany nie może potwierdzić swojego udziału w serialu, dopóki nie zostanie podpisany kontrakt. A może dostała propozycję roli i ją odrzuciła, bądź w ogóle nigdy nie była brana pod uwagę w kontekście tego projektu.



She-Hulk to ostatnia ważna superbohaterka stworzona przez legendarnego Stana Lee. Jennifer Walters, bo tak nazywa się w "cywilu", to prawniczka i kuzynka Bruce’a Bannera, czyli Hulka. Zyskuje supermoce za sprawą transfuzji krwi Bannera. Jednak w przeciwieństwie do niego zachowuje swoją osobowość i inteligencję, gdy przemienia się w zieloną She-Hulk.



Najnowszy projekt, z którym związana jest Tatiana Maslany, to animowany serial komediowy "The Harper House". "Użyczam w nim głosu postaci Ollie. To zwariowana dziewczyna, której mózg pracuje zupełnie inaczej niż u innych ludzi. Jest fajna, bardzo mądra, ale nie mądrala. To produkcja dla dorosłych" - komentuje aktorka.