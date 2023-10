Taron Egerton, którego ostatnio można było oglądać w filmie "Tetris" i serialu "Czarny ptak", w thrillerze "She Rides Shotgun" wcieli się w rolę Nate’a. Mężczyzna został właśnie zwolniony z więzienia, gdzie narobił sobie wielu niebezpiecznych wrogów. Teraz postanawia zacząć wszystko od nowa i wieść uczciwe życie. Odcięcie się od gangsterów, których poznał za kratami, nie będzie jednak łatwe. Wkrótce staje się ich celem i zmuszony zostaje do ucieczki w towarzystwie 11-letniej córki Polly, której prawie nie zna. Dziewczynka szybko musi nauczyć się sztuki przetrwania i jest w tym coraz lepsza. Z kolei Nate poznaje, co to bezwarunkowa miłość.

Reklama

Taron Egerton gwiazdą thrillera "She Rides Shotgun"

"Cieszymy się z tego że uda się nam przenieść na duży ekran poczytną i wielce wciągającą książkę Jordana Harpera. Taron Egerton to wspaniały aktor i jesteśmy podekscytowani jego współpracą z Nickiem Rowlandem, który nada nowej głębi relacjom dwójki głównych bohaterów" - zapowiedział producent filmu "She Rides Shotgun" Brad Weston w rozmowie z portalem Variety.



Producentami filmu "She Rides Shotgun" są firmy Fifth Season i Black Bear. Dla tej drugiej to kolejny ambitny projekt po przygotowywanych właśnie filmach "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" Guya Ritchiego i religijnego horroru "Immaculate" z Sydney Sweeney ("Euforia") w roli głównej.

Taron Egerton: Od szpiega do gwiazdy rocka 1 / 6 Pierwszą kinową rolą Egertona był występ w szpiegowskim obrazie "Kingsman: Tajne służby" (2014), będącego pastiszem filmów o Jamesie Bondzie. Aktor wcielił się w postać Gary'ego „Eggsy'ego” Price'a - zbuntowanego 22-latka, który przystępuje do do organizacji Kimgsman, skupiającej tajnych agentów. Stanie się nie tylko szpiegiem, lecz również dżentelmenem. O castingu Egerton dowiedział się dzień wcześniej. „Chyba nawet nie wiedziałem, jaki jest tytuł filmu" - śmieje się dzisiaj aktor. "Niełatwo znaleźć młodego, dobrego aktora. Taron nigdy wcześniej nie grał w filmie, ale miałem co do niego dobre przeczucie – podobnie jak do Jennifer Lawrence, która przyszła na casting do roli Mystique jako 19-latka" - mówił reżyser filmu Matthew Vaughna, który na realizatorskim koncie ma także m.in. „X-Men: Pierwsza klasa". Źródło: East News Autor: Collection Christophel

Taron Egerton ukończył niedawno zdjęcia do filmu "Carry-On". Ten rozgrywający się w dniu Bożego Narodzenia sensacyjny thriller opowie historię tajemniczego podróżnego, który szantażem chce zmusić młodego pracownika ochrony lotniska do tego, by przeniósł podejrzaną paczkę przez kontrolne bramki.